Presentan denuncia contra congresista Guillermo Bermejo por presunta falta de ética

Juan Burgos, congresista de la bancada de Avanza País, presentó una denuncia en contra del parlamentario de Perú Libre Guillermo Bermejo por una supuesta falta de ética.

A través de un documento enviado al presidente de la Comisión de Ética del Parlamento, Burgos Oliveros justifica la acusación y señala que Bermejo realiza “declaraciones públicas incompatibles con el respeto al sistema democrático”, por lo que estaría “desprestigiando la imagen del Congreso” .

“Estas actitudes antidemocráticas se ven reforzadas por el constante discurso de instaurar mecanismos de representación al margen de la constitución, como es la denominada Asamblea Constituyente, mecanismo extralegal que, en nuestra historia constitucional, fue utilizado para cambiar la constitución por gobernantes autoritarios o por caudillos que han pretendido legitimar y consolidad su proyecto de gobierno”, agrega.

Asimismo, recordó el juicio que tiene Bermejo por presunta afiliación a una organización terrorista, a raíz de un supuesto contacto con los remanentes senderistas en el Vraem durante el verano del 2009.

Sumado a ello, mencionó las declaraciones de Bermejo durante una actividad partidaria de Perú Libre, donde señaló que si no se le da la confianza al gabinete ministerial dos veces, el presidente Pedro Castillo cerraría el Congreso. “Primero, que el partido ha hecho bien, ha puesto al gabinete Bellido y si no les gusta (...), le negará la confianza e inmediatamente presentaremos otro, y si no les gusta ese, chau Congreso”, dijo el congresista de Perú Libre.

“Un claro ejemplo de ello es lo señalado en un evento donde el legislador indicó que los integrantes de la bancada oficialista no tienen ‘miedo’ de que se cierre el Congreso de la República y consideró (incluso) una eventual disolución del Parlamento como parte de un proceso de cara a la convocatoria de la Asamblea Constituyente”, detalla Juan Burgos.

Finalmente, manifiesta que “las actitudes y discursos antidemocráticos del Congresista denunciado habrían vulnerado el principio de la conducta ética parlamentaria denominado ‘democracia’” . Del mismo modo, resalta que Bermejo “no está teniendo una conducta consecuente con los principios democráticos como exige el Reglamento de Ética Parlamentaria”.

Por tal motivo, el congresista Burgos Oliveros pide que se declare fundada la denuncia y se apruebe una sanción de suspensión por 120 días de legislatura contra Bermejo Rojas.

Denuncia contra Guillermo Bermejo. Foto: difusión

