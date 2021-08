Piden al Ejecutivo cambio de ministros para viabilizar el voto de confianza

Mientras el premier Guido Bellido continuaba ayer con una ronda de diálogo con las bancadas, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, salió en un video grabado pidiendo al mandatario de la República, Pedro Castillo, evaluar cambios en la conformación del gabinete ministerial, a fin de dar viabilidad al voto de confianza.

Bellido sostuvo ayer por la tarde una reunión con congresistas y dirigentes de Somos Perú. A la cita asistió Patricia Li, presidenta del partido. Según un comunicado, en la reunión pidieron al Ejecutivo priorizar la atención de los sectores educación, salud, seguridad ciudadana, agricultura, economía y lucha contra la corrupción.

“Vamos a ver si cuando solicitan la confianza, estos temas son tomados en consideración”, expresó el portavoz de la bancada de Somos Perú, José Jerí, quien también pidió un plan de trabajo claro para los cien primeros días.

Con el encuentro con Somos Perú, ayer Bellido tuvo la sétima reunión con las bancadas y podría ser la última. Desde Fuerza Popular, el legislador Hernando Guerra García ya se pronunció en contra de un eventual encuentro y Renovación Popular hizo lo mismo a través de un comunicado.

Confianza en duda

Con todo, hasta el momento el premier Guido Bellido parece no tener asegurado el respaldo en el Congreso. Precisamente ayer la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, envió un mensaje a Pedro Castillo con el pedido de los cambios en el gabinete, en un tono que suena más bien a condición para otorgarles el voto de confianza.

“Hemos recogido la preocupación de las diferentes bancadas en el Congreso, en una posición generalizada que la trasladamos al Gobierno, para que pueda evaluar la necesidad de los cambios sugeridos públicamente por diversos congresistas y podamos viabilizar la confianza al gabinete por el bien de nuestro país”, apuntó.

También pidió convocar a un Consejo de Estado para dar un mensaje de estabilidad.

Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Parlamento, precisó que el pronunciamiento corresponde a una postura unánime de la Mesa Directiva.

En entrevista con La República, el portavoz de Avanza País, José Williams Zapata, sostuvo que su bancada aún espera que se realicen algunos cambios de ministros en sectores como Relaciones Exteriores, Defensa, Transportes, Trabajo e Interior.

El legislador detalló que cuando le plantearon a Bellido el cambio de algunos ministros, la respuesta fue que iba a consultar con las organizaciones sociales que los propusieron.

“Nosotros seguimos evaluando. (Bellido) aún no se ha manifestado”, agregó Williams al ser consultado sobre el voto de confianza al gabinete.

Anoche, en el programa ‘Sálvese quien pueda’, José Cueto, de Renovación Popular, adelantó en tono determinante que él no votará a favor de la confianza para el gabinete, básicamente por estar encabezado por Bellido, a quien considera como una persona en pro del terrorismo. “Hay varios de mi bancada que no conversan con estas inclinaciones”, agregó.

Alejandro Muñante, del mismo grupo, recordó en RPP que pidieron la renuncia de cinco ministros. “Ellos no han querido cambiar nada”, lamentó.

En el mismo espacio periodístico, el portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana, advirtió que en la reunión que tuvieron con Bellido quedó en evidencia que no hay voluntad de hacer ajustes en la composición del gabinete.

Flor Pablo, del Partido Morado, anoche en RPP insistió en pedir la renuncia de Bellido por no generar puentes para el diálogo y porque no basta la disculpa que ofreció por sus expresiones misóginas. “Ojalá pueda dar un paso al costado”, subrayó.

Hay que dejar de agitar cucos e ir a los hechos

Análisis de Rosa María Palacios, periodista

Este fin de semana se convocó a una marcha para vacar al presidente de la República, no para censurar al gabinete Bellido, interpelar a los ministros o exigir transparencia. No asistieron miles porque el cuco comunista no funciona. Habrá que buscar otros liderazgos yendo a los hechos que sí deben preocuparnos.

Y vamos por partes en esto. Del comunismo hablamos de un sistema totalitario en el cual las personas pierden su libertad política, económica, su posibilidad de informarse y hasta de votar libremente. No es lo que quiere el pueblo peruano.

Hay algunas señales malas que las ha dado este fin de semana el primer ministro Guido Bellido, quien en una entrevista señaló que no descarta hacer una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso, convocando a un referéndum. Eso es inconstitucional. El señor Bellido no quiere pasar por el Congreso porque no tiene los votos. Sabe que si se somete a votación la modificación del artículo 206 de la Constitución no tiene los votos para ser reformado. Por lo tanto, quiere imponer una asamblea constituyente fuera del artículo 206 de la Constitución.

Lo que se tiene que discutir en este momento es si el Congreso, el próximo 23 de agosto, le va a dar o no la confianza a este gabinete. Y qué consecuencias tiene en la disolución del Congreso.

También hay una manifiesta intención de impedir que la prensa participe en actos públicos, lo cual vulnera el derecho de los peruanos a estar informados.

La discusión ahora es fijarnos en hechos que pueden ser muy peligrosos para la democracia en el contexto de que el 23 de agosto se define la suerte de este gabinete y probablemente la de Castillo y del Perú para los próximos doce meses o un par de años, hasta que se resuelva la crisis política. Así que, déjense de agitar cucos y vamos a los hechos.

