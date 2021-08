Los congresistas Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán respondieron sobre su salida de la bancada de Renovación Popular y su posterior adhesión a Avanza País. Yarrow denunció “hostigamiento político” por parte de Jorge Montoya, mientras que Bazán afirmó que “no son tránsfugas”.

“Fue una decisión muy dura y muy compleja que hemos tenido que tomar los tres. A todos nuestros votantes les pedimos que entiendan que primero está el país y que primero está luchar por nuestras convicciones, y lo más importante, el respeto a las personas”, inició Yarrow en una presentación con la prensa frente a las instalaciones del Congreso.

Yarrow acusó al congresista Jorge Montoya de hostigarla políticamente. “En mi caso, he sido hostigada políticamente por el vocero de la bancada desde que se generó la votación de la mesa directiva. He sido retirada de la bancada por no haber puesto mi voto en favor del señor (Montoya)”, sostuvo.

Por su parte, Bazán recalcó que su decisión ha sido coordinada con el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. “Es una decisión que se ha pensado durante varios días, pero (ha sido) conversada con Rafael López Aliaga, que entiende y respeta la decisión de cada uno de los miembros de su bancada. Agradecemos la acogida que hemos recibido por Avanza País y pedimos que se nos juzgue por nuestros actos en el Congresos. No hemos sido tránsfugas , por el contrario, estamos más firmes que nunca en la defensa de la democracia”, aclaró.

Córdova y Bazán se solidarizaron con Yarrow. “Hemos sido testigos de que (Yarrow) ha sido víctima de hostigamiento por parte del vocero de la bancada, que lamentablemente no tiene posturas democráticas, lo que va a afectar al país”, expresó Bazán.

“Mi decisión es porque, de manera reiterada, no veíamos una democracia dentro de la bancada”, agregó Córdova.

