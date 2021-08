Fiorella Molinelli admite que conoce a empresario investigado

EsSalud contrató por primera vez a la empresa Vía Ayaychan el 19 de junio del 2020 para la provisión de alcohol isopropílico por 4,2 millones de soles. La compra fue directa, sin licitación, en cumplimiento de las normas de la emergencia sanitaria dictadas por el Ejecutivo para agilizar las adquisiciones. Lo llamativo es que Vía Ayaychan era una compañía del rubro de publicidad y no de suministro de productos de limpieza.

El 30 de junio del 2020, más de un mes después de la suscripción del millonario contrato, recién Vía Ayaychan amplió su rubro de negocios, pero no solo para la venta de desinfectantes como el alcohol isopropílico, sino también para productos de protección del personal médico. El dueño de Vía Ayaychan, Manuel Altamirano Rodríguez, sabía que la emergencia sanitaria por el Covid-19 era una gran oportunidad de negocios. Por eso, el 22 de agosto del 2020 formalizó en Registros Públicos que su empresa, además de publicidad, vendería productos médicos.

Mediante la misma modalidad de compra directa, sin tener ningún tipo de experiencia en el rubro —que es lo que exigen las normas—, la proveedora del publicista Manuel Altamirano, con una rapidez y eficacia asombrosa, firmó dos contratos más con EsSalud, en esta ocasión para la venta de lentes de protección de salpicaduras: por 9,6 millones de soles, el primero de octubre del 2020, y por 5,9 millones de soles, el 13 de noviembre del mismo año. En el lapso de solo 5 meses, sin ser conocido en el mercado, Vía Ayaychan de Manuel Altamirano vendió 19,8 millones de soles a EsSalud.

¿Cómo pudo Altamirano superar a otros competidores con mayor experiencia, mejores productos y menores precios? Para el fiscal especializado en corrupción de funcionarios Carlos Nivín Valdiviezo, las escuchas telefónicas practicadas a Manuel Altamirano y a sus cómplices apuntan a que se había integrado a “El Club de las Farmacéuticas”, cuyos integrantes se reparten las más jugosas contrataciones en EsSalud.

“’El Club de las Farmacéuticas’ funciona exactamente como ‘El Club de la Construcción’. Son empresas proveedoras que pagan sobornos a altos funcionarios para que les adjudiquen los contratos de su elección. Lo que sucedía en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con ‘El Club de la Construcción’, todo indica que se repetía en EsSalud con ‘El Club de las Farmacéuticas’’', dijeron fuentes relacionadas con la investigación fiscal.

Según la transcripción de las escuchas telefónicas, justamente Altamirano se refiere a que los miembros de “El Club de las Farmacéuticas” tienen el control de los contratos en EsSalud y que siempre ganaban porque pagaban altas sumas de dinero en sobornos.

‘’Manuel Altamirano menciona varias veces a altos funcionarios de EsSalud en sus conversaciones telefónicas, especialmente a la ‘Tía’ (la expresidenta ejecutiva Fiorella Molinelli Aristondo), dando a entender que los conocía. Como publicista, Altamirano ha sido proveedor en varias entidades públicas, entre ellas EsSalud, desde hace varios años’', precisaron las fuentes consultadas.

Efectivamente, otra empresa de Manuel Altamirano, Speedymen’s Group, contrató varias veces servicios de publicidad con EsSalud. Es más, Speedymen’s Group fue la empresa que importó de China los lentes de protección de salpicaduras que vendió Vía Ayaychan.

Lo que ha llamado la atención es que los 3 contratos que ganó Altamirano fueron firmados por altos funcionarios de EsSalud, autorizados por la expresidenta ejecutiva Fiorella Molinelli Aristondo.

“El hecho de que haya nombrado a determinados funcionarios no la hace responsable ilimitadamente de las acciones de cada uno de ellos, en caso se le determine algún tipo de delito”, arguyó el abogado de Fiorella Molinelli, Fernando Ugaz.

“En la gestión de Molinelli no solo se han firmado 3 contrataciones directas, sino 400 contratos. Si uno dijera que la expresidenta ejecutiva de EsSalud nombró ex profeso a funcionarios para esos 3 contratos, eso es falso”, dijo.

Pero ¿Molinelli conocía a Manuel Altamirano?, le preguntamos. Dijo que sí.

‘’En el sistema documentario de Vía Ayaychan no aparece Manuel Altamirano como representante legal o apoderado. El hecho de que mi patrocinada conozca a Manuel Altamirano no quiere decir que sepa si este es importador de bienes u otros artículos, porque el contrato se hizo con Vía Ayaychan, no con Manuel Altamirano”, alegó Ugaz.

En realidad, en Registros Públicos consta que en 2015 Manuel Altamirano inscribió a su empresa Vía Ayaychan como socio, fundador y gerente general. En 2016, lo reemplazó en la gerencia su empleado José Chuquihuaranga Santibáñez, quien es el que suscribe los contratos con EsSalud. Pero el propietario de Vía Ayaychan siguió siendo Manuel Altamirano, quien, muy poco después de cobrar los 19,8 millones de soles de EsSalud, disolvió la compañía el 23 de diciembre del 2020. Como para que no quede huella.

Empresa de Manuel Altamirano no contaba con la experiencia requerida, pero ganó 3 contratos durante gestión de la expresidenta de EsSalud.

