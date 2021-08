José Cueto Aservi, congresista de Renovación Popular, se manifestó respecto a la renuncia de tres parlamentarios de esta bancada y su incorporación a Avanza País el último lunes 9 de agosto.

Cueto confirmó que hubo desacuerdos de Norma Yarrow, María Córdova y Diego Bazán con la bancada y que por tal motivo decidieron no continuar más en la agrupación con la que llegaron al Parlamento.

“ Se fueron, así de fácil, no hay que hacer tanto drama (...) Lo vamos a manejar internamente, ha habido un problema de caracteres y ha habido un par de situaciones que no nos ha gustado a muchos de las bancadas . Eso ha generado que no se hayan puesto de acuerdo y han tomado su decisión libre y se han ido”, señaló en diálogo con Exitosa.

Del mismo modo, el legislador aseguró que Yarrow, Córdova y Bazán no acudían a las reuniones que tenían con la agrupación, por lo que deslizó que ya tenían planeada su salida.

“Nosotros todos los días nos reunimos, el problema es que estas tres personas no han estado yendo a reuniones de bancada desde hace muchos días. Creo que ya tenían este camino trazado , en mi opinión, porque no han estado en las reuniones”, expresó Cueto Aservi.

“Que digan cuáles son sus convicciones, cuáles han sido violadas en Renovación Popular para que se tengan que haber ido con el pretexto de ese tipo de convicciones. Mejor hubieran dicho: ‘Me voy por motivos personales y chau’. Que no extrañe que en unos meses digan lo mismo en otro partido”, añadió.

Renuncias a bancada de Renovación Popular

Mediante su carta de renuncia, presentada en la víspera, Norma Yarrow señaló que tomó esta decisión “por razones justificadas de conciencia”, debido a que no está conforme a la línea que ha tomado este grupo bajo su dirección.

Del mismo modo, enfatizó en el hostigamiento del vocero de Renovación Popular hacia ella, ya que Jorge Montoya se refirió a Norma Yarrow como una “traidora” durante una entrevista por no haberlo apoyado en su postulación a la Mesa Directiva del Congreso de la República.

Mientras que Córdova Lobatón y Bazán Calderón manifestaron que decidieron apartarse de la agrupación “por motivos de conciencia, defensa de principios democráticos y frente a la necesidad de anteponer los intereses del Perú en la actual crisis política”.

