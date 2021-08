Alejandro Cavero insiste en supuesto fraude electoral pese a que no se pudo demostrar

Luego de dos meses de la segunda vuelta electoral y a 10 días desde que Pedro Castillo asumió como presidente de la República, el parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País) insiste en que hubo un supuesto fraude en los comicios pese a que organismos internacionales afirmaron que ello no ocurrió.

“ Yo sí creo que hubo una serie de irregularidades en las mesas. Ojo que hasta ahora no hemos podido ver el padrón. Yo sí creo que en el proceso electoral han habido irregularidades, que se tienen que investigar y se investigaron, que se resolvieron y que tienen que verse en su momento”, manifestó en entrevista con Radio Santa Rosa.

Aun cuando misiones de observadores nacionales y del extranjero afirmaron que las Elecciones Generales 2021 se llevaron a cabo “con éxito”, Cavero refirió que las pruebas del equipo de defensa de Fuerza Popular demostrarían dichas “irregularidades”.

“Nosotros hemos visto un montón de firmas de gente que no había. Yo he visto una serie de irregularidades que ha mostrado Lourdes Flores, Daniel Córdova. Yo las he visto”, agregó.

Cavero tras acogida de congresistas de Renovación Popular: “Tenemos una agenda común”

En cuanto a la incorporación de los congresistas Norma Yarrow, Diego Bazán y María Córdova a la bancada Avanza País, Alejandro Cavero indicó que cuentan con una “agenda común”. No obstante, lamentó que no se haya logrado consensos en Renovación Popular.

“ Tenemos una agenda común de trabajo por el país , de defensa de la Constitución, de defensa de las libertades. Yo tengo una estupenda relación con los tres congresistas que han decidido venir. Siento mucha lástima porque no han podido conseguir una solución dentro de su propia bancada, no han encontrado ese respaldo y ese consenso necesarios”, acotó.

Cavero sobre reunión con Bellido: “Le pedimos que recomponga el gabinete”

En otro momento, el parlamentario de Avanza País señaló que en la reunión que tuvieron con el primer ministro Guido Bellido le dieron a conocer los aspectos con los que no están de acuerdo. Por ejemplo, aseveró que pidieron el cambio del gabinete.

“Nuestra conclusión fue ‘vamos y digámosle de frente lo que pensamos’. Le pedimos que recomponga el gabinete . Yo lo condené abiertamente por sus declaraciones misóginas y homofóbicas. Además, como miembro de la comunidad LGBTIQ+, le dije que me sentía ofendido. El primer ministro pudo rectificar y pidió disculpas por sus declaraciones”, sostuvo.

En esa misma línea, dijo que Bellido Ugarte se encargó de escuchar sus planteamiento, pero que “justificaba cada una de las cosas”, por lo que —según deslizó— no fueron satisfechas sus expectativas.

“El primer ministro escuchó, tomó nota, pero justificaba cada una de las cosas con razones que desde nuestro punto de vista no nos satisficieron de ninguna manera”, acotó.

