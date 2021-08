El jefe de Estado, Pedro Castillo, saludó a la población por haber acudido a los centros de vacunación a recibir sus primeras y segundas dosis contra la COVID-19 durante la jornada ininterrumpida de 60 horas de inmunización.

“Agradezco la masiva participación de nuestras hermanas y hermanos en la Vacunatón, y al personal de salud por su continuo compromiso”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Castillo Terrones recalcó la importancia de que las ciudadanas y ciudadanos sean inoculados contra el SARS-CoV-2, debido a que, aseguró, ello permitirá contrarrestar el impacto de una eventual tercera ola de la pandemia.

“Las más de 735.000 dosis aplicadas en esta jornada y que más peruanos se vacunen nos permitirá una mejor respuesta ante una posible tercera ola ”, agregó el presidente de la República.

La primera Vacunatón del Gobierno de Pedro Castillo logró la aplicación de 735.294 dosis contra el nuevo coronavirus. En Lima Metropolitana y Callao se superó la meta con más de 400.529 dosis aplicadas. La meta para esta parte del país era solo de 300.000.

Esta actividad se realizó en Lima región, Arequipa, Tumbes, Cajamarca, Pasco, Ica, Junín y Piura. En estas dos últimas, incluso, se agotaron las dosis antes del plazo programado.

La última encuesta nacional de CPI, que se publicó el domingo 8 de agosto, dio a conocer que la aprobación del presidente Pedro Castillo es del 40%. Por otro lado, el 47,7% refirió que desaprueba el desempeño del dignatario y el 12,4% no sabe o no opina.

El sondeo también reveló que el 25,8% de la población tiene mucha confianza en que el Gobierno de Castillo Terrones logre el desarrollo del país, mientras que un 45,4% tiene poca confianza en ello. En la otra vereda se encuentran quienes no tienen confianza alguna, representados por el 25,9%, mientras que 2,9% no sabe o no opina.

Asimismo, la encuesta señaló que el tipo de gobierno que la población considera que debería tener el Ejecutivo es de centro en un 33% , la izquierda moderada obtiene un 31% y la derecha moderada un 10,6%. La izquierda extrema alcanza el 4,4%, la derecha extrema un 2,6%, además de un 18,3% que indicó que no sabe/no opina.

