Ministro del Interior: “No estamos pensando en desactivar ninguna unidad policial”

El titular del Ministerio del Interior, Juan Carrasco, informó que no ejecutará ningún cambio en la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que las distintas unidades de la entidad han hecho “muy buenos trabajos”.

“ No estamos pensando en desactivar ninguna unidad policial . Al menos todas las unidades policiales con las que yo he trabajado como la Diviac definitivamente merecen todo el respeto de mi parte y de parte de todo el Perú porque han realizado muy buenos trabajos”, expresó a Canal N.

Asimismo, el ministro consideró que buscarían que las buenas acciones de los agentes policiales sean replicadas en todo el país. Aclaró que también acatarán la política de ascensos para otorgarlos a quienes les toque subir en el escalafón.

“Al exitoso hay que premiarlo y hay que considerarlo para que sea replicado a nivel nacional. Vamos a continuar siendo respetuosos de la institucionalidad de la Policía y v amos a respetar también el tema de los ascensos, los cambios, viendo los parámetros y las leyes policiales ”, agregó.

Carrasco: “No vamos a designar a una persona que no cumpla con los perfiles”

Al ser consultado por la posible contratación de Grover Mamani como director general de la Dirección General de Gobierno Interior, Carrasco Millones indicó que no hubo la intención de nombrarlo en tal cargo. No obstante, los viceministros de Orden Interno y de Seguridad Pública renunciaron por dicho designación.

“Nunca hubo un nombramiento del señor Grover Mamani. Definitivamente, no existe la intención de nombrar a una persona que no cumple los requisitos para ocupar un cargo. (...) Dentro de mi gestión no existirá un funcionario que sin cumplir el perfil vaya a ser nombrado”, afirmó el ministro del Interior.

En esa misma línea, señaló que no se contratará a ningún funcionario público que no cumpla con los requisitos para desempeñar un determinado puesto en el Estado.

“Todo cargo de un funcionario público, conforme hemos señalado, se debe respetar los perfiles que existen para esos cargos. De ninguna manera vamos a aceptar o designar a una persona que no cumpla con los perfiles . Estamos seleccionando a los mejores para que integren todo el equipo del gabinete ministerial”, sostuvo.

Carrasco: “Las rondas campesinas en la ciudad de Lima no van”

En cuanto a las rondas campesinas, Juan Carrasco refirió que estas no se implementarán en la ciudad de Lima porque no hay ningún “sustento constitucional” que lo avale.

“Las rondas urbanas o las rondas campesinas en la ciudad de Lima no van . No tienen sustento constitucional ni legal. Lo que sí puedo asegurar es que en el sistema nacional de seguridad ciudadana ya están incluidas desde hace varios años como representantes dentro de los comités de seguridad ciudadana provinciales y distritales a nivel nacional”, comentó.

De igual forma, descartó que las rondas se vayan a instaurar en el interior del país. “No, está totalmente descartado. No vamos a implementar ningún tipo de sistema de seguridad que sustituyan a la Policía . La Policía tiene una función constitucional que es exclusiva y excluyente de esa institución”, puntualizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.