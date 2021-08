El gobernador regional de Cajamarca y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, manifestó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, debería dar una señal y reemplazar a algunos integrantes de su gabinete antes de que pidan el voto de confianza en el Parlamento.

“El presidente debería dar un gesto de recomponer algunos miembros de su gabinete para llegar al Congreso con mayor tranquilidad, para buscar el voto de confianza”, expresó Guevara en una entrevista con el diario La República.

No obstante, no quiso mencionar a quiénes se tendría que cambiar. “No quisiera calificar a ninguno de los ministros porque no conozco la trayectoria profesional y personal de los ministros, salvo la de Pedro Francke”, precisó.

Asimismo, indicó que la actual crisis política que se vive en el país comenzó en la segunda vuelta electoral cuando “dinamitaron a los candidatos del centro democrático y nos pusieron estas alternativas únicas”, en referencia a Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“Muchos hemos votado por el anticomunismo o el antifujimorismo . Si sumamos los votos de Perú Libre y los de Fuerza Popular (en primera vuelta) no pasan ni del 20% y por lo tanto, el 80% no se ve representado. La crisis empieza ahí”, prolongó.

Guevara indica que debe buscarse a los mejores para el TC

Por otro lado, el gobernador de Cajamarca se refirió a lo dicho por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, militante del partido acciopopulista, quien considera que es mejor elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional a través de invitación.

“Al margen de la modalidad, si es por invitación o concurso, debe buscarse que participen los mejores tribunos, aquellos que respondan al interés público”, declaró Guevara.

El actual Parlamento tiene la tarea de escoger hasta seis nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. El anterior Congreso no pudo hacerlo ya que no se alcanzaron en el Pleno los 87 votos para elegir a cada uno de los magistrados, debido a que el proceso de selección de candidatos estuvo marcado por irregularidades.

