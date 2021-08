Mesías Guevara: “Creo que lo más saludable para lograr una estabilidad es convocar al Acuerdo Nacional”

El último sábado, el partido Acción Popular tuvo una reunión en la que participaron el Comité Político y los miembros de su bancada. En esa ocasión, el gobernador Mesías Guevara planteó que se solicite al presidente Pedro Castillo que convoque al Acuerdo Nacional antes que el premier Guido Bellido pida la investidura al Congreso.

¿Por qué cree que es necesario que el presidente Castillo convoque al Acuerdo Nacional?

En el Acuerdo Nacional estamos todas las organizaciones políticas que tenemos representación en el Congreso, gremios empresariales y sindicales. Y también están los colegios profesionales y los gremios religiosos. Creo que es conveniente porque ahí trazaríamos una ruta democrática para que definamos en el corto y largo plazo la ruta de este gobierno. Es lo más saludable para lograr una estabilidad, convocar al Acuerdo Nacional.

¿Esto significaría que el presidente debe liderar la mesa de diálogo en vista que la ronda de reuniones dirigidas por el primer ministro Guido Bellido con las fuerzas políticas no apaciguó la tensa relación entre Ejecutivo y Congreso?

No. Incluso en esta sesión del Acuerdo Nacional, el presidente y el premier también firmarían las políticas de Estado porque eso es un gesto democrático que debe hacer el presidente y creo que sería propicio.

El Acuerdo fue creado con unas metas específicas para el 2021. Si el presidente lo convoca, ¿implicará reformular los objetivos?

Las metas con las que fue creado el Acuerdo es una problemática que aún no se ha modificado. Seguimos discutiendo que el 6% del PBI vaya para la educación. Más bien, el escenario se ha vuelto más crispado.

Hay agrupaciones que se han negado a conversar con el gobierno. ¿Qué opina?

Ese es un tema en el que debemos ser tolerantes y tener madurez política. Y creo que todos los peruanos que tenemos una función pública debemos ser estadistas y mirar más allá del interés del grupo. Quienes no están pensando en dialogar, no están pensando en el Estado. Estamos todos los peruanos en un fuego cruzado entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Por eso, invoco a dialogar.

¿Y en qué lado están en Acción Popular?

Nosotros estamos en el centro democrático y es ahí donde nosotros debemos de estar. Hemos tenido una reunión conjunta con el Comité Político por eso.

Pero hay militantes de Acción Popular que están más cerca de la derecha que denunciaba fraude electoral.

Podrían haber algunos componentes y seguramente ellos están siendo orientados por su afán de defender la libertad y la democracia. Yo les he dicho anoche (el sábado) en el Comité Político que debemos defender el centro político.

¿Y qué le respondieron?

Han respondido que van a estar en una postura propositiva.

Por lo que me dice, en esa reunión que tuvo el sábado el Comité Político de Acción Popular, ¿el acuerdo fue pedir la convocatoria del Acuerdo Nacional? ¿O es una demanda a título personal?

Eso fue una reunión, que no es a título personal. Valentín Paniagua fue uno de los impulsores del Acuerdo Nacional. Es lo que piensa el Comité Político. Es la ruta que hemos iniciado.

¿Y esto debe ser convocado antes que el premier pida el voto de confianza al Congreso?

Eso sería lo mejor para ir quitando algunos obstáculos que podrían presentarse. Yo escuché al premier hablar sobre el Acuerdo del Bicentenario para salir de esta crisis innecesaria.

¿Pero esta crisis no fue originada con la composición del gabinete de Bellido?

La crisis comenzó en la segunda vuelta cuando dinamitaron a los candidatos del centro democrático y nos pusieron estas alternativas únicas. Porque de los peruanos, muchos hemos votado por el anticomunismo o el antifujimorismo. Si sumamos los votos de Perú Libre y los de Fuerza Popular (en primera vuelta) no pasan ni del 20% y por lo tanto, el 80% no se ve representado. La crisis empieza ahí.

En campaña, su candidato presidencial Yonhy Lescano prometió cambiar la Constitución. Parece que esta no es la posición del partido.

El cambio de la Constitución lo venimos discutiendo antes de la campaña, desde Javier Alva Orlandini. Sin embargo, la gran mayoría del partido seguimos pensando que hay que ver el cambio de la Constitución. Pero no estamos de acuerdo en el tema de la oportunidad porque la correlación de fuerzas no se da para un cambio y, además, la crisis sanitaria nos antepone otros problemas.

¿No estamos en un momento constituyente?

No, no estamos en un momento constituyente porque no hay una correlación de fuerzas.

¿Sería inapropiado que en el Acuerdo Nacional el presidente o el premier hablen de cambiar la Constitución?

No, creo que sí sería apropiado que se mencione, pero no sé si haya consenso.

¿El gabinete debe recomponerse antes de que pida el voto de confianza?

El presidente debería dar un gesto de recomponer algunos miembros de su gabinete para llegar al Congreso con mayor tranquilidad para buscar el voto de confianza.

¿Quiénes deberían irse del gabinete ministerial?

Mira, yo no quisiera calificar a ninguno de los ministros porque no conozco la trayectoria profesional y personal de los ministros, salvo la de Pedro Francke.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien también es militante de su partido, recomienda elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional mediante la modalidad de invitación. ¿Es lo que piensa el partido?

Al margen de la modalidad, si es por invitación o concurso, debe buscarse que participen los mejores tribunos. Aquellos que respondan al interés público.

