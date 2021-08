Guido Bellido: De los 19 ministros de Estado, solamente tres pertenecen a Perú Libre

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se expresó en sus redes sociales sobre la distribución de su gabinete en cuanto a representación de diversas agrupaciones políticas ante las acusaciones de que su partido, Perú Libre, viene colocando a militantes en diversas entidades del Estado.

“ Importante: de los 19 ministros de Estado, solamente tres pertenecen al Partido Político Nacional Perú Libre : 1) PCM - Guido Bellido, 2) Midis- Dina Boluarte y 3) Minam - Rubén Ramírez. Los demás ministros pertenecen a otros sectores de la sociedad civil o a otros partidos políticos”, escribió este lunes 9 de agosto en su cuenta de Twitter.

No obstante, en declaraciones para Canal N brindadas el día anterior, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó que no descartaba la posibilidad de realizar cambios en algunas de las canteras, ya que junto al presidente de la República, Pedro Castillo, se encontraba evaluando “el escenario político” y atento a lo que opine la población.

“Es importante escuchar porque los ministros que se tienen no todos son de Perú Libre, el Perú debe saber que vienen de diferentes sectores sociales y esos sectores están evaluando, y mañana pueden decir tal ministro no me representa e inmediatamente se le cambia ”, había declarado.

Por otro lado, Bellido defendió lo manifestado por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien señaló durante una reunión de militantes que “si el Gobierno se desvía, es el partido el que tiene que rectificar la línea”.

“ El primero que debe llevar el costo político es el partido y, por eso, los partidos políticos están obligados a sus alcaldes provinciales, distritales, a sus regidores, a sus congresistas y presidentes de la República que ande bien, que ande correcto, que cumplan lo que se comprometen con la población”, aseveró al mismo medio.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.