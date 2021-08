La actual Decana Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana La Rosa, dio cuenta en sus redes sociales de una visita que el congresista de Perú Libre, Alex Paredes hizo al Ministerio de Salud la tarde de este lunes, acompañado de Mónica Ríos Torres, quien fue expulsada del CEP y se encuentra procesada por usurpación de funciones.

Como se puede observar en el registro de visitas del Minsa, que la misma La Rosa compartió en Twitter, Paredes y Ríos Torres ingresaron a las 2.28 p. m. para sostener una reunión con el funcionario Erick Antunez Alfaro en el despacho ministerial.

La República se comunicó con Liliana La Rosa para conocer el motivo de su suspicacia. “Este congresista que ha sido decano del colegio de Profesores, tomó postura por Mónica Ríos, ha comenzado a defenderla y a exigir que el Minsa reconozca las colegiaciones irregulares que ella está dando . Nadie la reconoce porque no está registrada en la Sunarp. Ella nunca fue elegida decana”, indicó la también exministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Registro de visitas presentado por La Rosa. Foto: Captura.

El problema se remonta hasta el 2019. Tras dejar el cargo de titular del Midis, para lo cual había pedido una licencia, La Rosa vuelve al CEP. Ríos Torres, que había quedado de encargada, se niega a dejar el puesto aduciendo que habían vacado a La Rosa.

Según La Rosa, en su ausencia, Ríos Torres habría firmado diplomas de nuevos agremiados de manera irregular. Eso, entre otros motivos, lleva a su expulsión y que se abra un proceso judicial contra ella por usurpación de funciones. “Nosotros expulsamos a Mónica Ríos con un proceso ético que siguió el debido proceso, se registró en la Sunarp el año pasado”, sostiene La Rosa.

“ Cuando yo regreso, ella no quiere entregar el cargo y en alianza con ocho decanos pretende vacarme, ha intentado vacarme cuatro veces para poder quedarse y hacer uso de los fondos, este es un tema por el poder y los recursos”, añadió.

Intentamos comunicarnos con Paredes pero hasta el momento no obtuvimos respuesta. “Yo le he pedido cita dos veces a Alex Paredes y no me ha dado. Él quiere que le reconozcan a Mónica como decana y reconozcan las colegiaturas que ha venido dando. Nosotros presentamos las pruebas de que ella está cobrando colegiaturas a su cuenta personal, por eso está procesada ”, sentenció La Rosa.

