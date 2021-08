Pedro Francke: “Yo estoy en contra, discrepo de una política de confrontación”

El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, dice que estos primeros días han sido muy intensos, sin tregua. Duda que la cosa vaya a cambiar. Su sector tiene hasta finales de mes para elaborar la propuesta para el presupuesto público de 2022.

La imagen de usted saliendo esa noche del Centro de Convenciones fue bastante comentada. Luego usted se reunió con el presidente Pedro Castillo y asumió el cargo al día siguiente. ¿Se puede saber qué le planteó?

Lo esencial era poder estar en perfecta sintonía con el primer ministro, Guido Bellido, respecto a la política económica que se ha planteado en el Plan Bicentenario, en el mensaje presidencial. El cargo de ministro de Economía y Finanzas es bastante delicado, hay que estar seguro de que hay una…

¿Sintonía?

Sintonía, una perfecta coincidencia… bueno, perfecta nunca es posible, ¿no es cierto?, pero sí una coincidencia de ideas sobre temas de la política económica u otros temas. Claro, cada uno puede pensar distinto, digamos.

¿Qué discordancias había y a qué acuerdos llegaron?

No diría que había discordancias, solo que faltaba sentarnos para coordinar y hablar a fondo y estar seguros de las plenas coincidencias de las ideas. Y eso lo expresó gentilmente el Premier Bellido al día siguiente en un tuit y en un comunicado que sacó la PCM.

Una versión es que usted le pidió al presidente Castillo que se le respalde públicamente y que Vladimir Cerrón no participe en los Consejos de Ministros. Queríamos saber si esta versión era correcta o no.

Que el presidente me respalde, no tenía que pedírselo. En realidad él lo ha venido haciendo consistentemente.

¿Pidió que Cerrón no participe en los Consejos de Ministros?

Mira, lo que yo creo claramente es que, en una democracia como la nuestra, el partido y el gobierno son dos cosas distintas. El partido tiene su lugar y el señor Cerrón es dirigente. El gobierno tendrá representantes de Perú Libre o de otros partidos, pero sobre el gobierno decide este último.

Eso lo entiendo, pero, ¿se puede saber si pidió en efecto que Cerrón no esté presente en los Consejos de Ministros?

Bueno, me parece que es algo establecido. O sea, los Consejos de Ministros son los Consejos de los Ministros. Es lo que corresponde.

Su juramentación haciendo mención al respeto por las minorías, que también fue bastante comentada, ¿fue un mensaje al premier, como mucha gente lo interpretó?

Fue un mensaje a la Nación, fue un mensaje expresando mi más profundos principios. Yo creo en lo que dije. No sé si quieres que repita el juramento. Lo conversamos un poquito con mis hijas y con mi esposa. Lo pulimos con ellas en el carro, es en lo que creo.

¿Se siente cómodo trabajando con Bellido?

Sí, venimos coordinando y es el presidente del Consejo de Ministros.

Esta semana usted dijo que el señor Julio Velarde estaba evaluando positivamente mantenerse en el BCR. El dólar todavía está arriba de los cuatro soles, el mercado anda un poco nervioso. ¿Hasta cuándo se podría esperar una respuesta?

Supongo que habrás visto la declaración de Julio Velarde diciendo que el tema del tipo de cambio y la inflación son fenómenos transitorios, lo cual es correcto. Respecto a la permanencia de Velarde, el presidente Castillo y yo hemos planteado con toda franqueza nuestro deseo de que él se quede y, espero, eso lo tengamos resuelto próximamente. Estamos trabajando firmemente para que eso sea posible. De hecho, justo he coordinado con él hoy (viernes) para que la próxima semana tengamos una reunión junto con la Superintendente de Banca y Seguros (Socorro Heysen). Son dos instituciones muy importantes respecto al tema financiero y monetario y hay elementos de política que es conveniente coordinar.

Cuando una persona dice que está evaluando positivamente quedarse en un cargo es que obviamente le ha pedido a la contraparte algún tipo de gesto. ¿Qué ha solicitado Velarde?

Creo que él es el que debe responder, yo no puedo responder por él. Nosotros hacemos el mayor esfuerzo.

Usted comentó que se están evaluando medidas orientadas a las familias preocupadas por la volatilidad del tipo de cambio que ha pegado en algunos productos de la canasta básica familiar. ¿Se puede adelantar algunas?

Como lo establecen los estudios que hemos hecho acá en consultoras privadas, el efecto de la inflación es básicamente por el comportamiento de los mercados internacionales. El precio del petróleo ha subido me parece en 70%. El precio del maíz, insumo básico para el pollo, en 100%. El de la soya, con la que se hace el aceite, en 67%. Es un alza de precios que no vemos hace más de diez años y de hecho la rapidez con la que se ha dado el fenómeno es absolutamente inusual. Este es un tema de los mercados mundiales, que tiene que ver con la evolución post pandemia, la evolución de la economía china, la condición de la oferta. Son cosas que afectan al mercado mundial y de hecho la inflación en Estados Unidos está en 5,4% y la de Chile está a nivel de la peruana. Prácticamente es imposible aislarse de lo que sucede en el mercado internacional y esta es una economía de mercado. Nosotros -ya hemos dicho y reiteramos- no vamos a controlar precios, no vamos a ofrecer una empresa estatal que empiece a repartir algún alimento. Ahora, el tema de fondo es lo que ha dicho Julio Velarde: este es un efecto transitorio, temporal, y pasará dentro de unos pocos meses y regresaremos a tener una inflación controlada dentro del rango meta, con una política monetaria absolutamente autónoma del BCR. Ahora, entendemos que las familias están preocupadas. Nosotros estamos trabajando para que la próxima semana podamos dar algo más concreto respecto a la implementación de varias de estas medidas.

¿Niega que estos incrementos de precios se deban a la inestabilidad política?

Absolutamente, eso te lo puede decir cualquier economista. Te explico: el precio del petróleo ha subido 70% en el mercado internacional, el maíz 100%. Con estabilidad política o inestabilidad política, esto afecta a todo el mundo.

¿Y en el caso del dólar?

Bueno, en el precio del dólar sí hay un efecto de inestabilidad política, parece que sí. Ahora, esta próxima semana vamos a reunirnos con los gremios empresariales. Por eso el propio Julio Velarde ha dicho que esto es un efecto temporal.

Una de las medidas adelantadas por el presidente es el bono de 700 soles a familias vulnerables. ¿Cómo se va a focalizar en esta ocasión? ¿Siempre va a ser por esa suma?

Estamos trabajando en el tema y es todo lo que puedo decir por ahora. Hay varias opciones que tenemos que evaluar y estamos en eso. Para el MEF una preocupación central es esta: tenemos hasta al 30 de agosto para presentar el presupuesto de la República de 2022. En años normales eso lleva tres a cuatro meses. Ahora lo tenemos que hacer en tres semanas, no sé si me explico.

Sí. Van a priorizar Salud y Educación, entiendo.

Bueno, eso es parte de la discusión en el Consejo de Ministros. No corresponde al MEF, me parece, señalar las prioridades. Estas deben ser del Gobierno. Trabajaremos a partir de la próxima semana con todos los ministerios para presentar al gabinete las propuestas.

Planteaba lo de Salud y Educación porque fueron las propuestas del propio presidente Castillo.

Yo creo que son grandes prioridades del país. Ahora estoy yendo a una reunión técnica con la gente de Salud para ver, antes que el presupuesto del próximo año, el de estos meses que vienen. La vacunación exige un esfuerzo presupuestal adicional importante. La prioridad central es la vacunación porque corremos el riesgo de una tercera ola y eso podría tener muy serios efectos sobre la salud y la economía. Por favor, los que no se han vacunado, vacúnense, y los que no se han puesto la segunda dosis, póngansela.

¿Va a hacer cambios de fondo en el MEF? ¿O piensa mantener a su equipo tal cual lo ha recibido?

He encontrado en el MEF a funcionarios muy capacitados con un alto nivel técnico. Como toda gestión de gobierno, hay que hacer unos cambios.

Entiendo que van a hacer cambios en viceministerios.

Sí.

¿Se puede saber quiénes vienen?

Todavía no. En todo caso, Betty Sotelo (Hacienda) y Brigitt Bencich (Economía) van a seguir en la gestión ministerial. Han aceptado muy gentilmente. Hay que agradecerles por el servicio que han prestado y por el buen servicio que nos van a prestar en otras funciones.

¿Aceptaría a alguien de Perú Libre en el MEF?

No creo que nadie tenga que ser descalificado. Pertenecer a un partido político no es negativo. Ahora, si tú me dices, ¿y aceptaría a alguien de Alianza para el Progreso? También. ¿Y a alguien de Acción Popular? También. ¿Y de cualquier otro partido? También. O sea, ser de un partido político no es un demérito.

Yo no he dicho eso, es curiosidad.

Ok.

Usted entiende la necesidad de la pregunta en este contexto

Por supuesto, pero vale la réplica, ¿no es cierto?

Para hacer más divertida la entrevista, claro. ¿De cuántas personas estamos hablando que cambiaría?

No muchas, no tengo un número, pero no muchas. ¿Por qué? Porque aquí hay funcionarios, hay gente que tiene carrera. Hay que mantener un equipo técnico calificado y hay funcionarios de carrera que deben ser respetados.

En línea con el tema del presupuesto, usted mencionó lo de volver a establecer la regla fiscal. Algunos se preguntan en dónde va a ajustar el MEF.

Diría que al mismo tiempo que tenemos algunas presiones de gasto por el lado de salud y otros, la buena noticia es que la recaudación tributaria ha tenido un buen ritmo y eso es lo que nos da espacio fiscal para decir que podemos mantener el déficit, al mismo tiempo que algunas iniciativas sociales.

Ha reiterado que se debe aprovechar el buen precio de los metales. Se habló de un impuesto a las sobreganancias mineras, ¿cómo se va a plantear ese tema?

Estamos en pleno análisis técnico en el área tributaria sobre las mejores alternativas para eso. Es un tema que requiere cierto trabajo técnico que en cinco días no se puede resolver de una buena manera. Pero eso se combina a mediano plazo con la promoción de la inversión privada, minera y no minera. Nosotros mantenemos las proyecciones de crecimiento económico para este año en 10%. Hay varios proyectos mineros que están avanzando a buen ritmo. La próxima semana vamos a tener reuniones con diversos gremios empresariales, no solo los grandes, para destrabar e identificar dificultades.

¿Qué espera de la presentación del gabinete ante el Pleno del Congreso?

Vamos a llevar una propuesta bien afirmada, bien afiatada y espero que haya una discusión amplia, técnica. Es lo que yo desearía.

¿Usted cree que el señor Bellido puede ser un factor que impida que esa confianza sea finalmente otorgada?

Bueno, es un congresista de la República, tiene representatividad.

¿Usted cree que el Congreso les va a dar la confianza?

Yo creo que sí. No veo por qué no.

¿Todavía consideran ustedes en el gobierno que el tema de la Asamblea Constituyente es indispensable?

El mensaje presidencial ha indicado claramente los parámetros de eso y el esencial es que el pueblo debe ser consultado pero que esto pasa esencialmente por una concertación, por un diálogo con el Congreso. Estoy totalmente de acuerdo. Esa parte del mensaje presidencial fue excelente.

¿Cómo vislumbra que puede ser la relación con el Congreso? El quinquenio pasado se caracterizó por un alto nivel de volatilidad política. Ahora estamos a dos semanas y ya se está hablando de vacancias, de forzar el cierre del Congreso…

Discrepo profundamente de ambas propuestas.

¿Por qué?

Hablar de vacancia presidencial a estas alturas cuando no hay ningún sustento plantea una alternativa de inestabilidad política que, en esencia, va en contra del régimen presidencialista que establece nuestra Constitución. No me parece que sea bueno para la gobernabilidad del país. Al revés, me parece profundamente negativo. Pero lo mismo por el otro lado. Me parece que la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso de la República tiene que ser de cierto respeto, de gobernabilidad democrática, de diálogo. O sea, son facultades de ambos órganos de gobierno, pero tienen que manejarse con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha mesura.

Se señala que este es un gabinete de choque, que en realidad lo que se está buscando es que el Congreso le diga “no” cuando solicite la confianza y así empezar a forzar una disolución. ¿Se considera usted parte de un gabinete de choque?

No sé si te diste cuenta, pero la última palabra de mi juramento fue por la concertación nacional. Creo que ahí está todo dicho. No sé si necesitas más respuesta, no sé si me explico. Claramente, yo creo que la línea política que sigue el gobierno es la de la concertación. Yo estoy en contra, discrepo de una política de confrontación.

¿Van a buscar que el Estado tenga mayor participación en la economía incentivando la competencia?

La principal línea es promover la competencia. El buen funcionamiento de los mercados requiere de una regulación fina, en la cual se promueva que haya competencia entre distintas empresas o entidades del sector privado. En el Perú tenemos una estructura productiva que tiene un fuerte peso monopólico y oligopólico en varios sectores frente a los cuales, sí considero, hay que reforzar la regulación. Por ejemplo, la nueva Ley de Adquisiciones y Fusiones nos parece importante. Eso implica el desarrollo de funciones en Indecopi. Ahora, ¿en estas cosas el Estado tiene un rol que jugar? Yo creo que sí. ¿Por qué no pensar que el Banco de la Nación puede dar más préstamos a los empleados públicos? Ya los da pero que no se promueve mucho. ¿Por qué no pensar que los hospitales y centros de salud tengan una buena oferta de medicinas, de tal manera que la gente no tenga que irse a las farmacias privadas? En muchas partes del mundo el Estado tiene un rol esencial de proveer medicinas, porque es parte del derecho a la salud.

¿Y en el caso del combustible? Se lo pregunto porque usted, al ser ministro, es miembro de la Junta de Accionistas de Petroperú, es decir, tiene voz y voto.

Se puede pensar en mejorar un poquito los mecanismos de regulación. Pero estoy francamente en contra que me digas que si el precio del petróleo internacional está en 70 en el Perú lo vendemos a 30 porque la empresa es estatal. No. Por ese camino vamos a la quiebra de las empresas públicas. Esa es una experiencia que tuvimos en el primer gobierno de Alan García, que no queremos repetir. Entonces, el precio del petróleo subió, ¿no es cierto? Bueno, sí. Efectivamente, el precio del petróleo subió. ¿Plantear por eso que vamos a establecer un precio bajo que rompería toda posibilidad de que otras empresas privadas participen en el mercado? No.

¿Y que sea un jugador más en el mercado?

Petroperú es un jugador más en el mercado.

No en el minorista.

Ah, bueno, hay un tema particular de cómo se regula el mercado minorista. No tengo una posición definida honestamente y no sé si el Gobierno la tiene sobre si el Estado debe participar más fuertemente en el mercado minorista. No es una prioridad.

¿Qué le podría decir a aquellos que señalan que tener un gobierno de izquierda con un ministro de Economía de izquierda va a generar un descalabro?

Que un manejo macroeconómico responsable, con responsabilidad fiscal, con metas fiscales, sin exceder un nivel de deuda pública exagerada, es perfectamente compatible con enfrentar lo que diría que es el gran problema del país: la desigualdad. Tenemos ciento de miles de niños que han pasado un año y medio, prácticamente, sin nada de educación porque no les llega la señal de internet. Hemos pasado una pandemia con un nivel de muertos que es espantoso, terrorífico. No podemos seguir así. ¿Qué muestran las elecciones? Que el Perú necesita un cambio y eso es perfectamente compatible con una política de responsabilidad fiscal y estabilidad macroeconómica.

¿Considera que si lo hacen mal -no estoy diciendo que vaya a ocurrir ni tampoco lo deseo- estarían prácticamente eliminando las oportunidades de cualquier gobierno de izquierda en los siguientes años? ¿Eso añade más peso a la responsabilidad?

Yo como ministro pienso que mi responsabilidad es con el país. La gran política es generar empleo y mejorar las condiciones de vida para los peruanos. La desigualdad nos parece que es un gran problema en el Perú, por lo tanto hay que enfrentarla. Pensar en cuáles serían las consecuencias políticas me parece una tercera derivada. Mi preocupación hoy, y creo que la del gobierno, es el desempleo, la pobreza, la desigualdad. Eso es lo que tenemos que enfrentar.

