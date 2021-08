El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, manifestó que discrepa profundamente con aquellas voces que hablan de vacancia presidencial o de un posible cierre del Congreso por parte del presidente Pedro Castillo. Aseguró, además, que se busca la concertación.

“ Hablar de vacancia presidencial a estas alturas cuando no hay ningún sustento plantea una alternativa de inestabilidad política que, en esencia, va en contra del régimen presidencialista que establece nuestra Constitución. No me parece que sea bueno para la gobernabilidad del país. Al revés, me parece profundamente negativo. Pero lo mismo por el otro lado (cierre del Parlamento)”, expresó Francke en entrevista con La República.

“Me parece que la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso de la República tiene que ser de cierto respeto, de gobernabilidad democrática, de diálogo. O sea, son facultades de ambos órganos de gobierno, pero tienen que manejarse con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucha mesura”, agregó.

Asimismo, comentó que él está en contra de una política de confrontación y señala que “la línea política que sigue el Gobierno es la de la concertación”.

Por otro lado, aseveró que en la presentación que hará el gabinete encabezado por Guido Bellido ante el Pleno del Congreso van “a llevar una propuesta bien afirmada, bien afiatada y espero que haya una discusión amplia, técnica”. Y ante la consulta sobre si cree que la Representación Nacional le dará la confianza, el titular del MEF contestó: “Yo creo que sí. No veo por qué no”.

La Asamblea Constituyente

Durante el diálogo, el ministro de Economía también se refirió a la propuesta del presidente Pedro Castillo de realizar una Asamblea Constituyente, con el objetivo de escribir una nueva constitución, e indicó que se seguirán los parámetros legales para cumplir esa iniciativa, tal como anunció el jefe de Estado el 28 de julio.

“El mensaje presidencial ha indicado claramente los parámetros de eso y el esencial es que el pueblo debe ser consultado pero que esto pasa esencialmente por una concertación, por un diálogo con el Congreso. Estoy totalmente de acuerdo. Esa parte del mensaje presidencial fue excelente”, concluyó.

