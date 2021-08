El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, acudió en horas de la mañana de este domingo a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo.

Este encuentro se da luego de algunos nombramientos dentro del MTC que terminaron por quedar sin efecto tras una serie de cuestionamientos. Al finalizar la reunión, el titular del Ministerio de Transportes se retiró sin brindar declaraciones a la prensa. Por su parte, el presidente Castillo volvió a su local partidario en el distrito de Breña.

Castillo Terrones se había comprometido a evaluar las designaciones que se vienen realizando en los distintos entes gubernamentales. “ Haré el seguimiento oportuno y permanente de las personas que en estos ministerios han venido a contribuir al Gobierno. Vamos a ser un Gobierno con transparencia, eficiente y quisiera pedir a todos los compatriotas que no piensan como nosotros que nos ayuden no solo a ver a las personas que están en un puesto”, indicó el día que recibió su primera dosis de vacuna contra la COVID-19.

“ Hoy me convenzo de que incluso hay personalidades que están llegando con carpetas bajo la mesa , que están haciendo algunas llamadas, introduciendo algunas personalidades con la finalidad de seguir con estas viejas mañas que se han venido dando en el escenario político, no lo vamos a permitir”, agregó.

Entre lo nombramientos más polémicos se encuentran el de Alberto Falla Avellaneda, fundador de una empresa que emitía revisiones técnicas irregulares, como director del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (ProMovilidad); y el de Natalia Jiménez Velásquez, recién titulada y allegada a Vladimir Cerrón, como directora ejecutiva de Provías Descentralizado.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.