Pedro Castillo: 40% de peruanos aprobaría su gestión tras asunción de mando, según CPI

Según una encuesta a nivel nacional difundida por CPI este domingo 8 de agosto, la aprobación del presidente Pedro Castillo llegaría al 40% de los peruanos. Por su parte, un 47,7% de ciudadanos desaprobaría el desempeño del dignatario y un 12.3% no sabe u opina.

El sondeo, realizado entre el 6 y el 8 de agosto, revela que el 25,8% de la población tiene mucha confianza en que el Gobierno de Castillo Terrones logre el desarrollo del país, mientras que un 45,4% tiene poca confianza en ello. En la otra vereda se encuentran quienes no tienen confianza alguna, representados por el 25,9%, mientras que 2,9% no sabe o no opina.

La encuesta, que fue hecha a poco más de una semana de la asunción del exdirigente del Sutep a la presidencia de la República, señala que el tipo de gobierno que la población considera que debería tener el Ejecutivo es de centro en un 33%, la izquierda moderada obtiene un 31% y la derecha moderada un 10,6%. La izquierda extrema alcanza el 4,4%, la derecha extrema un 2,6% y un 18,3% no sabe/no opina.

Sobre la confianza al gabinete Bellido

Un 52,8% mayoritario considera que el gabinete ministerial encabezado por Guido Bellido debería recibir el voto de confianza por parte del Congreso de la República. En tanto, un 35,2% cree que se debería denegar la confianza al cuestionado Consejo de Ministros y un 12% se mantiene al margen del tema.

El efecto Cerrón

La presunta injerencia del presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en el Gobierno de Pedro Castillo viene siendo mal percibida por la población y así lo demuestran las cifras presentadas por CPI.

Un 85,5% de peruanos se muestra en desacuerdo con la intervención de Cerrón en las decisiones del Gobierno, mientras que un 8,5% se muestra de acuerdo y 5,7% no sabe o no opina.

Ficha técnica

El tamaño de la muestra fue de 1.200 personas del ámbito urbano y rural a nivel nacional. Posee un margen de error de +/- 2,8% y un nivel de confianza del 95,5%.

