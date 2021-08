Guido Bellido: “No recuerdo haber hecho la publicación sobre Edith Lagos”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respondió sobre la investigación de apología al terrorismo que afronta. Manifestó que las declaraciones por las que se lo señalan fueron sacadas de contexto y que no recuerda haber hecho una publicación en redes sociales sobre Edith Lagos.

En entrevista a la revista Ideele, Bellido señaló que confía en que la investigación preliminar abierta contra él no termine en una acusación. “No tenemos ningún vínculo y nunca lo hemos tenido, a menos que fabriquen algo” , aseguró.

“En el vídeo que mencionan claramente digo que han estado en el camino equivocado, que han perjudicado al país y que los peruanos deslindamos con los actos terroristas, pero se ha sacado de contexto. Estoy seguro de que muchas personas ni siquiera ha escuchado con atención mis palabras, si lo hiciesen se darían cuenta de que no es así”, añadió.

Sobre la supuesta publicación en Facebook en la que estaría mostrando admiración a Edith Lagos, el presidente del Consejo de Ministros, aduce no recordar haberla hecho. “ En realidad, no recuerdo haber hecho esa publicación . Ahora es tan fácil inventar cuentas falsas, hacer montajes de fotos”, puntualizó.

“Yo una vez vi un poema que me gustó y luego me enteré que era Hierba silvestre, escrito por Edith Lagos, lo mismo también Rio de Javier Heraud. Las personas no son negativas del todo, tienen cosas buenas y otras que son condenables. Hay que tener una mirada mucho más analítica”, agregó,

Finalmente, Bellido manifestó que quienes lo intentan vincular con el terrorismo buscan “sacar ventaja”. “El ‘terruqueo’ es un mecanismo para enfrentar a un enemigo. Se trata de decirle ‘malo, malo, malo’ a fin de sacar ventaja, no en función a la verdad, sino de la mentira. Eso se llama ganar con trampa”, sentenció.

