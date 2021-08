El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ratificó la postura del mandatario Pedro Castillo de despachar desde la sede de Palacio de Gobierno en el Centro de Lima “mientas no haya condiciones legales” para hacerlo en otro lugar.

Esto, luego de que Castillo Terrones recibiera las recomendaciones y advertencias de sus colaboradores cercanos, entre ellos la vicepresidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, según diversas fuentes allegadas al Ejecutivo.

“Lo que el presidente (Pedro Castillo) ha indicado es que, en este momento, mientras no haya las condiciones legales y las condiciones de investidura para poder atender (en otro lugar), seguirá despachando desde Palacio de Gobierno . Por tanto, yo creo que eso es importante”, declaró Bellido durante una entrevista en canal N este domingo.

En ese sentido, el primer ministro recordó que el jefe de Estado planteó dejar Palacio de Gobierno en su mensaje a la nación el último 28 de julio; no obstante, aclaró que en este momento “hay otras prioridades” que estar buscando otro lugar para recibir visitas.

“Hay que cumplir lo que está estipulado por la norma. El presidente Castillo no dijo que mañana atenderá desde tal lugar”, añadió.

Ante la consulta si Pedro Castillo había despachado en su departamento en Breña los primeros días y recibido visitas sin registrarlas, Bellido sostuvo que no tenía conocimiento al respecto.

“ No sé si el presidente ha despachado desde su casa . Pudo haber despachado con sus familiares. Aquí hay una malicia de la gente. No he visto cortinas en el carro del presidente”, aseveró.

El último 1 de agosto, la Secretaría de Palacio de Gobierno comunicó que “en tanto se determina el lugar más adecuado para el traslado del despacho presidencial, el señor presidente de la República cumplirá las labores propias de su investidura en la sede de Palacio de Gobierno”.

Al no despachar en Palacio, no había registro de quiénes se encontraban con el gobernante. Esa falta de transparencia (de acuerdo a especialistas) generó diversas advertencias y varias críticas en contra de Castillo.

Por otro lado, fuentes de La República informaron que la idea de atender en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, se complicó porque no estaba habilitado para recibir todo el aparato instalado en Palacio.

