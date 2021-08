Guido Bellido: Los partidos están obligados a poner en regla a sus actores políticos

El titular del gabinete ministerial, Guido Bellido Ugarte, defendió lo dicho por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, durante una reunión partidaria, cuando este afirmó que “si el Gobierno se desvía, es el partido el que tiene que rectificar la línea”.

“El primero que debe llevar el costo político es el partido y, por eso, los partidos políticos están obligados a sus alcaldes provinciales, distritales, a sus regidores, a sus congresistas y presidentes de la República que ande bien , que ande correcto, que cumplan lo que se comprometen con la población”, manifestó en entrevista a Canal N.

En esa línea, afirmó que lo mencionado por el exgobernador de Junín es “teoría política”, pues la agrupación partidaria está en la obligación de hacerse cargo de las acciones del elegido para el cargo público.

“Un partido político tiene que ser responsable de plantear candidatos y que estos candidatos asuman la responsabilidad. ¿Sabe usted que porqué hay muchos partidos políticos que han llevado presidentes y jamás han asumido la responsabilidad? eso es gravísimo”, acotó.

Además, indicó que “con tanta farándula ya perdió la esencia la política”, debido a las interpretaciones de la prensa y los comentarios de diferentes partidos sobre ello.

Cerrón recordó el lineamiento del partido “que debe seguir” el Gobierno

Como se informó, durante un congreso de Perú Libre, Vladimir Cerrón recordó a los miembros de la agrupación los lineamientos del partido que debe seguir el Gobierno, y resaltó que solo “han ganado el asiento de Palacio” por lo que “tienen que construir el poder”.

“Ellos no están con nosotros. Es Perú Libre contra todo el sistema. ¿O hay alguna parte del sistema que está con Perú Libre? Absolutamente nada. Por eso, camaradas, no se olviden, todavía no hemos ganado nada. Empezaremos recién la tarea de construir ese espacio de gobierno de poder. Como dicen, tenemos una condición inicial, que es este triunfo electoral, pero no es haber triunfado todavía sobre el sistema”, manifestó Cerrón.

