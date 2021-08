El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, reafirmó la intención del Gobierno de modificar la actual Constitución Política del Perú. Sin embargo, indicó que el cambio no comprende la modificación del artículo 206 de la misma, pese a que fue un anuncio del presidente Pedro Castillo durante su toma de mando.

“ No he escuchado lo de la modificación del artículo 206, con toda sinceridad. El cambio no va por ahí . El país requiere una nueva Constitución y más del 50% de la población ha apostado por ello. No le vas a dar la espalda. Aquí lo único que se quiere es hacer un trabajo adecuado y sin corrupción. Nuestro propósito es tener un Estado eficiente y tener una comunicación directa con la población, para poder trabajar para ella”, expresó el primer ministro en una entrevista con la revista Ideele.

Bellido sostuvo que el cambio en la Constitución responde a que el “estilo neoliberal” que tiene, no ha traído buenos resultados. “ (La Constitución) le entrega todo al privado. Pero la pandemia nos ha demostrado que este modelo ha sido un fracaso . Si ves que algo anda mal es una obligación mejorar. ¿Para qué defiendes lo que está mal? ¿Cuánto ha avanzado el país en políticas de avance real en su economía?”, acotó.

“En realidad, hay un grueso de peruanos que quieren una nueva Constitución. No tendríamos por qué desconfiar, porque si tienes una Constitución en el marco de los años 90 que responde a una realidad, ¿acaso no puede tener el país una acorde a estos tiempos y que te brinde mejores condiciones para garantizar los derechos fundamentales de las personas? Pero hay sectores que piensan con la malicia, si no fuera así todo sería más armonioso. Debemos dejar de ser tan subjetivos y ser más objetivos”, agregó.

¿Qué dice el artículo 206 de la Constitución?

“ Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de congresistas”, se cita en la Carta Magna, agregando que la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República.

Precisamente, el presidente Pedro Castillo, había manifestado en su discurso de 28 de julio, que presentarían al Legislativo un proyecto de ley para reformar el artículo 206, algo que contrasta con lo expresado por Bellido.

“Por ello, anuncio que presentaremos ante el Congreso, respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206, un proyecto de ley para reformarla, y que, tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referéndum popular”, dijo Castillo en ese momento.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.