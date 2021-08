Entrevista. El congresista Edgard Reymundo Mercado, de Juntos por el Perú (JP), felicitó al titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, por iniciar las conversaciones con las 10 bancadas previo al pedido de confianza en el Parlamento. Además, dijo que, a pesar de no conocer al presidente Pedro Castillo, se le ve “un tipo bastante sincero y bien intencionado” en sus propuestas.

-¿Qué le pareció la designación de Guido Bellido en la PCM?

No podría decir si me sorprendió o estoy de acuerdo. Él es un congresista del Cusco que recién está asumiendo. Lo que sí puedo decir es que se respeta la decisión del presidente (Pedro Castillo), ya que, después de haber evaluado, puso a una persona de su confianza.

-¿Le parece Guido Bellido una persona concertadora?

Guido Bellido tiene una difícil tarea. Él es militante de Perú Libre, no conozco más allá. Seguramente (para Pedro Castillo) es uno de los mejores cuadros que tiene Perú Libre y lo que nos queda es apoyarlo; eso sí, con bastante transparencia.

-Entonces, Juntos por el Perú reafirma que dará la confianza....

Siempre tuve el planteamiento de dar mi apoyo sincero y franco para que el Gobierno pueda avanzar en los propósitos tan difíciles en este momento. Desde Juntos por el Perú, queremos que Bellido, en su condición de premier y de congresista, pueda articular los espacios que se tengan para fortalecer la gobernabilidad y las propuestas que hizo Castillo en el mensaje. Particularmente, le doy mi apoyo y me alegro por Guido Bellido.

-Hay bancadas que piden cambiar ministros para dar la confianza, incluso retirar al mismo Bellido...

El señor Roger Najar estaba primero voceado para ser premier, pero lo boicotearon, lo señalaron, lo estigmatizaron y le dijeron muchas cosas. El presidente ya evaluó y se decidió por Guido Bellido. Si no hubiese sido Guido Bellido, y hubiera sido otro, hubieran dicho igual que no va, y lo hubieran criticado .

-¿Verónika Mendoza fue una opción?

No podría asegurarlo. Lo que sí puedo decir es que las mismas personas (que critican a Bellido) también golpearon a la compañera Verónika. La estigmatizaron, la golpearon, dijeron que no la querían, propusieron a otro y tampoco. Ahora que está Bellido como premier, igual es estigmatizado. A todos los que no coinciden con ellos, y no sean de su cédula o círculo, les parece mal.

-Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, se mostró en contra de Bellido. Antes, también lo hizo Salhuana de Alianza para el Progreso....

Ellos tienen una posición, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. La derecha viene articulándose de una votación obtenida para la Mesa Directiva. Entonces, que no nos vengan a querer sorprender diciendo que esto está mal, o que debería haber sido otra persona y que si hubiera sido otra persona estarían de acuerdo. No podemos permitir que estén planteando algunos aspectos con cierto acento obstruccionista frente a los propósitos sinceros y transparente que requiere el país .

-¿Preocupa que el gabinete no logre la confianza?

Lo que preocupa es que siempre se encuentren debilidades. No se puede avanzar de acuerdo a lo que quieran encontrar. Ellos tienen una posición un tanto dura. Por ejemplo, Jorge Montoya quiso ser presidente del Congreso desde hace mucho tiempo, pero él no entiende que la dinámica de los acontecimientos políticos va variando.

Edgard Reymundo Mercado (derecha) es uno de los cinco integrantes de la bancada de Juntos por el Perú.

-¿Cree que habrá algún cambio después terminar el diálogo?

Todos estamos obligados a conversar. Si fracasan las conversaciones, debemos reiniciarlas porque la única forma de salir adelante es buscando siempre los elementos coincidentes que nos ayuden frente a esta situación muy crítica.

-¿Qué es lo que más le preocupa?

Que no se logre concertar. Lamentablemente, el fujimorismo y sus aliados han sometido al país en los últimos años. Ellos tuvieron una política obstruccionista provocando una situación muy delicada. Parece que quieren continuar con esto porque no encuentro otra explicación de las críticas que tienen algunos congresistas contra Guido Bellido.

-¿Y qué perfil cree que buscan?

No sé cual será el perfil que buscan. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrados a que los ministros tienen que ser de grandes grupos, aquellos a los que se consideraban que tenían manejo político. Es decir, de un statu quo del establishment político. Ahora, les causa asombro que (los ministros) sean provincianos y no conocidos dentro de ese círculo exclusivo de los políticos.

-¿Ese asombro inició con la elección de Pedro Castillo?

Claro. A muchos les sorprendió que un partido de provincia como Perú Libre gane las elecciones generales con un candidato de origen campesino y que es un profesor rural. Ahora les asombra que elijan a un dirigente regional, como el caso de Bellido en el Cusco, para premier. Hay varios ministros con ese perfil. La clase política se acostumbró a un cierto perfil que deben tener los ministros . En ese sentido, pienso que la composición ministerial tiene ahora otras características.

Pedro Castillo señaló que insistirá en su propuesta para redactar una nueva Constitución, pero "siempre en el marco de la ley".

-¿Es prioridad convocar una asamblea constituyente?

El presidente ha señalado que es respetuoso de la Constitución y que las propuestas del cambio constitucional para una nueva constitución se darán en los espacios de concertación que se logren con las diferentes fuerzas políticas.

-Castillo ya dijo que será el Congreso el que decida la aprobación de esta reforma....

El mensaje ha caído de sorpresa a propios y extraños porque ellos pensaban que iba a ser un mensaje pateando el tablero o provocador, pero ha sido un mensaje muy bueno. Castillo aceptó muy bien las críticas. Probablemente, por eso también decidió poner a otra persona como premier.

-¿Ha conversado con el presidente sobre sus propuestas?

No tengo el honor de conocerlo (al presidente) ni de haber compartido conversaciones. Puedo decir que sí es una persona que no solo representa a un sector importante, sino que también se le ve un tipo bastante sincero y bien intencionado. Los planteamientos que hace son bastante coherentes y de verdad ha caído bien en la población.

