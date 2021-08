Bellido sobre expresiones homofóbicas: “Pido disculpas a todo el país”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, se disculpó con la población debido a las expresiones homofóbicas, machistas e insultantes que profirió mediante sus redes sociales antes de llegar al cargo de confianza que le fue otorgado por el presidente Pedro Castillo.

“ Si mis expresiones han afectado, yo pido disculpas. A todo el país pido disculpas ”, manifestó durante entrevista con Canal N. A su vez, el primer ministro resaltó que están dispuestos a luchar contra la discriminación que perjudica a millones de ciudadanos.

“Nosotros hemos explicado claramente en qué escenario se han dado esos comentarios y hoy nosotros tenemos una actitud democrática de luchar contra todo tipo de discriminación, y (estamos) comprometidos con los más de 33 millones de peruanos”, acotó Bellido.

Como se informó, el jefe del gabinete ministerial se refirió de forma despectiva sobre las personas homosexuales en su Facebook, e incluso citó al expresidente cubano Fidel Castro para apoyar su pensamiento.

“ La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’ . ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, escribió.

Del mismo modo, en el inicio de la cuarentena por la pandemia del coronavirus en el 2020, cuando el expresidente Martín Vizcarra designó turnos para la salida de hombres y mujeres, Guido Bellido Ugarte emitió expresiones transfóbicas.

“Mañana puedes salir normal. Si te quieren detener, les dices: ‘Me identifico mujer y punto’, aparte algunas ONG te defenderán”, precisó.

El machismo de Guido Bellido

En otro momento, Bellido mostró su machismo cuando se dio el caso de un hombre que se suicidó. Al respecto, el primer ministró culpó a la esposa del fallecido y deploró a las mujeres.

“ La mujer es tan destructiva y despiadada a la hora de mezclar sus rencores y egoísmo. No veo ninguna lesbiana ni gay que organiza una movilización . Si las cosas siguen como está, la violencia se va a acentuar cada día más”, refirió en redes sociales.

