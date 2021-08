Un sector de la oposición prefiere que el diálogo sea con Pedro Castillo

Al cierre de esta nota, solo la bancada aliada del Gobierno, Juntos por el Perú (JP), le daba el visto bueno al primer ministro Guido Bellido y a su gabinete. Las otras cinco bancadas con las que se reunió hasta ayer mantiene el sinsabor, pues sostienen que la única manera de darles el voto de confianza es con una recomposición.

En vista de que el premier aún no convence a la oposición, un sector de esta ha optado por recurrir a otra instancia: el presidente Pedro Castillo. Es decir, que sea el mandatario quien lidere la ronda de diálogos con las fuerzas políticas antes que el también congresista Bellido asista –posiblemente lo haga el 23 de agosto– al pleno del Congreso a pedir el voto de confianza. Por el momento, el parlamentario cusqueño no tiene los votos a su favor.

Ayer por la mañana el jefe del gabinete se reunió en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con los legisladores de Alianza para el Progreso. La sesión duró dos horas, pero no resultó del todo satisfactoria para los del partido de César Acuña.

“Le hemos expresado el saludo de nuestro líder, y segundo, lo hemos planteado, dada la actual circunstancia de incertidumbre a una semana de haber iniciado la gestión gubernamental, que sea el presidente el que directamente convoque a una ronda de conversaciones con las bancadas”, sugirió el portavoz de APP, Eduardo Salhuana.

Los miembros de este partido prefieren sentarse a dialogar con el jefe del Estado y pedirle a él directamente que cambie a elementos cuestionados del gabinete ministerial. Caso contrario, dijo Salhuana, utilizarán los mecanismos de control político. Cuando la prensa le preguntó si esto implicaba interpelar o censurar a algunos ministros antes del pedido de investidura, dijo que esperarán a que lo planteen. “Creemos en todo mecanismo para que nos expliquen designaciones cuestionables”, indicó.

Iniciativa. La bancada de APP fue la primera en reunirse ayer con el primer ministro y la primera en demandar que el presidente sea quien dirija las rondas de diálogo. Foto: difusión

La siguiente agrupación en reunirse con Bellido fue Podemos Perú. Asistió su fundador, el investigado por lavado de activos José Luna Gálvez, el secretario del partido Enrique Wong y el congresista Carlos Anderson. Al terminar la conversación, Anderson destacó ante la prensa el papel del primer ministro, incluso lo consideró como un político dialogante.

Luna Gálvez, no obstante, reveló que el primer ministro les había asegurado que el presidente Castillo iniciará una ronda de diálogos con los congresistas antes de que los ministros se presenten en el Hemiciclo a solicitar la confianza. “Nosotros vamos a ver qué ocurre en ese periodo”, dijo.

La vocera alterna de Acción Popular, Karol Paredes, contó por su parte que en la reunión sostenida el 3 de agosto con el jefe del gabinete también le recomendaron esta salida: que el presidente Castillo sea el que convoque y lidere las reuniones con los grupos parlamentarios previo al pedido de la investidura. En esa oportunidad, recuerda Paredes, Bellido le respondió que sí. Sin embargo, hasta la fecha en Palacio no confirman si el jefe del Estado lo hará.

“No fue un pedido que solamente ha venido de nuestra parte, sino que lo ha expresado el premier. Lo solicitamos. Ahora esperamos que se pueda cumplir, porque definitivamente no hay ninguna conformidad (con el gabinete). Una cosa es que te lo digan y otra que se refleje en los hechos concretos”, cuestiona Paredes.

Oposición descontenta

A las 3 de la tarde fue el turno de los parlamentarios de Avanza País. Una de sus integrantes, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, ya había cuestionado por su propia cuenta las primeras medidas contra el gobierno de Castillo. El 5 de agosto presentó una moción que recomienda la creación de una comisión investigadora contra el Ejecutivo por la presunta falta de transparencia en los primeros días de gestión.

Esto a razón de que entre el 28 de julio y 1 de agosto, el mandatario había despachado desde la vivienda de Perú Libre en Breña, sin que existan reportes de las personas con las que se reunió o lo visitaron.

Chirinos, además, interpuso otra moción para que se instale la Comisión Especial a cargo del concurso público para magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Esto va en coro con lo expresado por la titular del Congreso y legisladora de Acción Popular (AP), María del Carmen Alva, quien el último domingo dijo a Canal N que espera que este Parlamento elija a los miembros del TC, incluso, retomando la modalidad de invitación y no concurso público.

El TC es parte fundamental en esta crisis política. Desde la oposición califican al gabinete Bellido como una fuerza de choque articulada para no recibir la confianza del Congreso y de esa manera forzar, más adelante, la disolución del Parlamento. Otros congresistas, como Adriana Tudela, de Avanza País, no han dejado de hablar de vacancia presidencial.

En ese contexto, el Tribunal Constitucional tendrá la tarea de definir si el Ejecutivo puede o no plantear una cuestión de confianza por su propuesta de Asamblea Constituyente y si, en caso esta sea rechazada más de una vez, puede disolver el Legislativo. Asimismo, el TC debe definir con más precisión la figura de la incapacidad moral como causal de vacancia.

Estos puntos, sin embargo, no fueron abordados en la conversación del primer ministro y los legisladores de Avanza País. Cada poder mantiene en reserva sus cartas. A su salida, este diario abordó al portavoz de esta bancada, José Williams Zapata, sobre la posibilidad de reunirse con el jefe del Estado y buscar calmar las aguas. “Entiendo que el presidente va a acercarse no solamente a las bancadas, sino con diferentes sectores”, respondió. Y agregó que Bellido les respondió que “está evaluando el asunto de los ministros”. Pero no dio detalles.

Básicamente, luego, Williams Zapata se abocó a refutar a su colega de Perú Libre, Guillermo Bermejo, quien alegó que si el gabinete no recibe la confianza en dos ocasiones, el Congreso sería disuelto. “Decir lo que dijo el señor Bermejo es terriblemente malo, es provocar. Probablemente tiene una intención detrás”, protestó.

Lo cierto es que las declaraciones de Bermejo no reflejan la posición de la bancada de Perú Libre ni la del Ejecutivo, según declaró el exvocero y congresista Alex Paredes. Pero en estos días cualquier declaración controversial que provenga de la izquierda despierta alarmas o es vista como una provocación en los grupos de oposición.

Insisten. De los grupos que denunciaron fraude electoral, Avanza País es la única bancada que se reunió con el primer ministro. Sin embargo, sus portavoces no salieron satisfechos. Foto: URPI / GLR

Así terminó la ronda de diálogos de ayer del premier Guido Bellido: sin certezas y con insatisfacciones que continúan latentes en las bancadas. Aislamiento que se agrava con la postura tomada por los representantes de Fuerza Popular y Renovación Popular. Ellos han zanjado su posición en no ir a dialogar con el Ejecutivo hasta que remuevan a los ministros que ellos consideran cuestionados. El partido de Rafael López Aliaga, incluso, ha presentado mociones para citar a Bellido y al ministro del Interior, Juan Carrasco, a explicar sus designaciones.

Además, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, ha planteado crear una comisión investigadora sobre el proceso electoral del 2021. Recordemos que el fujimorismo y sus aliados de la ultraderecha denunciaron la existencia de fraude luego de conocer la victoria de Castillo en la segunda vuelta. Montoya fue, incluso, parte de la delegación de políticos que viajó a Washington para solicitar a la OEA una auditoría.

Somos Perú-Partido Morado también han marcado distancia del oficialismo. Al comienzo apoyaron a Perú Libre y JPP para postular a la mesa directiva, pero con la asunción del gabinete mostraron su rechazo. “Esperamos que el presidente y el premier reflexionen sobre los nombramientos y designaciones. Se debe acabar de una vez esta crisis generada a raíz del gabinete”, respondió el vocero de SP, José Jerí.

Como sea, al gabinete Bellido le quedan tres semanas para pedir la investidura. De recomponerse, la oposición podría dar una tregua.

Perú Libre y JPP, los aliados de izquierda que afinan su agenda en medio de la crisis

El premier Guido Bellido volvió a participar también ayer en una nueva sesión de las Rondas de Diálogo por el Perú, junto a los congresistas de la bancada de Juntos por el Perú. La vocera de JPP, Ruth Luque, le pidió al jefe de la PCM que derogue el Decreto de Urgencia 038-2020, que permite la suspensión perfecta de labores y, además, que el gobierno de Pedro Castillo sea transparente y luche contra la corrupción.

Esto no ha eximido a Bellido de sugerencias de parte de sus colegas de Juntos por el Perú. La vocera de esta agrupación, Ruth Luque, planteó que evalúe la conformación de su gabinete con el objetivo de garantizar la gobernabilidad. Como se sabe, el congresista Roberto Sánchez, quien hasta hace poco era el vocero de JP, fue designado la semana pasada como Ministro de Turismo y Comercio Exterior.

Juntos por el Perú es el aliado de Perú Libre desde la segunda vuelta electoral. Ambas agrupaciones tienen 42 parlamentarios en el Congreso, sumando sus dos bancadas. Además de Sánchez, otro elemento importante que integra el gabinete de Bellido y que estuvo en el equipo técnico de JP es el economista Pedro Francke, quien actualmente está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Socios. Juntos por el Perú es aliado de Perú Libre, pero también pone condiciones a Bellido. Foto: difusión

Reacciones

Ruth Luque, Juntos por el Perú

“Nosotros como JP hemos planteado nuestra exhortación para que la composición del gabinete pueda ser evaluada. Hay que entender que cualquier observación debe fortalecer la democracia”.

Karol Paredes, Acción Popular

“Yo creo que hay una percepción de que si no hay liderazgo del gobierno, cada uno hace lo que quiere. Lo que percibimos es que es parte de una estrategia para la Asamblea Constituyente”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.