Pedro Castillo: “Haré el seguimiento oportuno de funcionarios”

Polémicos nombramientos, altos funcionarios cuyas designaciones se dejaron sin efecto a pocas horas de ser designados, pocos filtros o ninguno para conformar los equipos ministeriales. El presidente Pedro Castillo solo atinó a decir frente a todo ese panorama: “Haré el seguimiento oportuno y permanente de las personas que en estos ministerios han venido a contribuir al Gobierno” . Agregó que no cederán un centavo “para que roben al país”.

El mandatario pidió el aporte de la población. “Vamos a hacer de nuestro Gobierno un Gobierno con transparencia, eficiente y quisiera pedir a todos los compatriotas que no piensan como nosotros, que no sienten como nosotros, que nos ayuden no solo a ver a las personas que están en un puesto”.

También reveló que hay quienes están llegando hasta el Ejecutivo en busca de un cargo.

“Hoy me convenzo de que incluso hay personalidades que están llegando con carpetas bajo la mesa, que están haciendo algunas llamadas, introduciendo algunas personalidades con la finalidad de seguir con estas viejas mañas que se han venido dando en el escenario político, no lo vamos a permitir”.

Apetitos en el MTC

En tanto, consultado por los motivos que expliquen por qué se han designado varios funcionarios de manera irregular en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el extitular de este sector Eduardo González Chávez explicó la importancia de esta cartera.

“El MTC es el sector público más grande del Estado, es el mayor ejecutor de las inversiones públicas del Estado. Ejecutamos cerca al 50% de las inversiones públicas que ejecuta el Gobierno nacional; con un presupuesto de 14 mil millones de soles anuales, el mayor presupuesto de inversiones del Estado. También Defensa, MEF, Educación tienen presupuestos altos, pero con gastos ordinarios. El MTC lo es con inversiones, lo que mueve la reactivación económica del país”.

En el MTC, con el nuevo titular Juan Silva, que reemplazó a Eduardo González, se iniciaron las designaciones equivocadas.

El mismo Silva hasta hace poco se desempeñaba como director de la institución educativa N° 5178 de Puente Piedra. Y no tiene experiencia en el sector. Es decir, sí tiene, pero de un modo peculiar: se le vincula a una empresa de transporte interprovincial multada por dar servicios de manera informal.

Silva nombró a Alberto Falla Avellaneda como director ejecutivo del programa Promovilidad, pero este poco después fue retirado del cargo debido a ser fundador de la empresa de Revisiones Técnicas del Sur (Retecsur SAC), la cual emitió el certificado de inspección al camión que causó la terrible deflagración donde murieron 34 personas en Villa El Salvador.

También designó a Natalia Jiménez como directora de Provías, muy cercana a Cerrón. Igual fue retirada del cargo por no tener experiencia mínima.

Asimismo, nombró a Marco Tulio Falconí como jefe del gabinete de asesores del MTC, cuestionado por no informar que tiene un registro de llamadas con el exjuez César Hinostroza y de recibir una bonificación indebida para integrar la Junta Nacional de Justicia.

“Se corta el contrato y ya”

González Chávez advierte que se pone en riesgo “la reactivación económica que tenía un factor central en el MTC”. Opina que “hay mucho interés económico” y se refiere a consultorías para expedientes técnicos, contrataciones y proyectos de ejecución estratégica. “Lamentablemente por eso creo que hay tanto interés de gente que no tiene experiencia”.

En tanto, el ministro Juan Silva, del MTC, negó vínculos con una empresa multada. “Nunca funcionó. Las disculpas si ha generado confusión”. Además explicó que es un educador y está preparado para el cargo: “El MTC no es solo fierro y cemento, también comunicación”.

Silva dijo de los designados: “Se les da la confianza, pero a veces no dicen la verdad... simplemente se corta el contrato y queda solucionado el tema”.

Las cifras

14 mil millones anuales es el presupuesto del Ministerio de Transportes.

40% se ejecutó hasta julio en inversión pública, dice González Chávez.

Precaución

La vicepresidenta Dina Boluarte expresó que su pedido de licencia por 5 años presentada ante el Reniec, mientras trabaja para el Gobierno de Castillo, forma parte de su derecho. “Estos trabajos son de elección popular y en cualquier momento seguro podría, así como está convulsionado el país, dejar el cargo. Estoy apelando”, afirmó.

“Que así sea: si hay un error, se corrige”

La congresista Betssy Chávez (PL) se mostró a favor de destituir a los funcionarios que no cumplan con los requisitos y destacó las correcciones realizadas. “He visto una reacción inmediata del Ejecutivo en el caso de Provías. Esto no cumple y lo rectificaron. Entiendo que los responsables tienen que tener un costo, no los vamos a felicitar. Espero que ese sea el talante: si hay un error, se corrige”.

En tanto, la parlamentaria Susel Paredes indicó que el ministro de Transportes, Juan Silva, “no puede seguir un minuto más en su cargo. Aunque retire a los vergonzosos funcionarios propuestos, tiene graves conflictos de interés”.

