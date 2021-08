Juan Carrasco, titular del Ministerio del Interior (Mininter), refirió que el gabinete de Guido Bellido respeta la democracia y que, precisamente, por esa razón es que decidió aceptar la cartera que ahora dirige.

“Nosotros somos muy respetuosos de la democracia. Si yo estoy integrando este equipo ministerial es porque soy un defensor de la democracia . Nosotros estamos en épocas muy difíciles y creo que es necesario llamar a la calma, a la tranquilidad”, manifestó el último viernes en ATV Noticias.

Seguidamente, el ministro recalcó que el proceso electoral ya finalizó y que es imprescindible en el contexto de la pandemia de la COVID-19, sumar esfuerzos para continuar la lucha contra el SARS-CoV-2.

“Ya pasaron las elecciones. Es necesario en estos momentos asumir un liderazgo de reconciliación, ver qué hacer con el tema de la pandemia, con temas tan difíciles que nos han tocado y han tocado las fibras del pueblo peruano. Creo que es necesario apuntar nuestras fuerzas a luchar contra este mal que se llama pandemia y protegernos ante una posible tercera ola”, agregó.

Carrasco sobre investigación a Guido Bellido: “Toda persona tiene derecho a un debido proceso”

Al ser consultado por la indagación por presunto delito de terrorismo que se le sigue al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que el país está en una etapa de reconciliación y que se debe esperar a que la Fiscalía culmine la investigación.

“Creo que todos tenemos, al menos los que somos cristianos, el fundamento de nuestro cristianismo es el perdón, es reconciliarnos. Tenemos que seguir ese camino. No podemos perder el tiempo en cosas que no tienen sentido. Creo que el director de la investigación es el Ministerio Público y el Ministerio Público es el persecutor del delito. Ellos serán los que determinarán si acusan, si van a juicio oral o si archivan la investigación ”, alegó Carrasco Millones.

En esa misma línea, el titular del Mininter insistió en que en todo caso se debe respetar el debido proceso y que, mientras no haya una acusación contra Bellido Ugarte, se debe tener en cuenta la presunción de inocencia.

“ Toda persona tiene derecho a un debido proceso . Nadie puede ser condenado sin un previo juicio, si es que no seguimos con todo el debido proceso. Son las autoridades del Ministerio Público quienes determinarán y, finalmente, el Poder Judicial, si hay responsabilidad o no. Mientras tanto, existe un principio constitucional que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, sostuvo.

