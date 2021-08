Hernando Cevallos sobre críticas al Ejecutivo: “Es parte del juego democrático”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se refirió a las críticas sobre el Poder Ejecutivo por parte de algunas bancadas en el Congreso de la República y señaló que el Gobierno no podría molestarse por ello porque considera que es parte del juego democrático.

“Efectivamente hay críticas que deben ser atendidas, que deben ser conversadas. No tiene por qué enojarse el Ejecutivo porque le dicen que esto no está bien, que esta decisión que has tomado me parece que no es correcta porque es parte del juego democrático, del respeto a las opiniones, a los medios de comunicación, de la ciudadanía, donde se puede coincidir o no ”, advirtió Cevallos en entrevista para Exitosa.

Asimismo, recalcó que es necesario evitar la ingobernabilidad, ya que —si bien pueden haber críticas— no se deben bloquear las acciones de la presente gestión.

“ Lo que hay que evitar, y esto es también un mensaje para la oposición, es que esto apunte más bien a generar ingobernabilidad : ´Bueno, no me gusta el Gobierno, entonces todo lo que hace, todo lo que dice, pues yo lo critico, tratando de bloquear cualquier acción de Gobierno que se pueda hacer. El último escenario es el que tenemos que evitar”, detalló.

El titular de la cartera de Salud se refirió también a una posible tercera ola y aseguró que se tienen que acabar las diferencias para sumarse todos a un bien común.

“Acá nadie puede ponerse de costado ante la posibilidad de que tengamos miles de muertos en una tercera ola. Hay que sumar todos, se tienen que acabar las diferencias. Nosotros en el Ministerio de Salud, yo he tomado la decisión aquí de que todo hombre del equipo se quede, nadie se va. Necesitamos su experiencia, necesitamos sus opiniones, necesitamos sus contactos. No vamos a entrar en esas pequeñeces, esa mezquindad”, finalizó.

