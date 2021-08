El parlamentario Enrique Wong, de Podemos Perú, aseveró que el legislador Guillermo Bermejo, de Perú Libre, está interesado en llamar la atención. Ello, porque este último mencionó que si se niega dos veces la confianza al gabinete, se procederá a cerrar el Congreso.

“¿Cuál es la votación real del presidente? La que obtuvo en la primera vuelta, o sea, un 19%. De ese 19%, 15% seguramente es del presidente por sus cualidades y el 4% solamente es de Perú Libre. Entonces, lo que Bermejo quiere es que se le preste atención y él sabe que la mejor forma es atacando o planteando lo que fueron las promesas de campaña”, dijo Wong en diálogo con RPP.

Bermejo también aseguró que desde el Parlamento existe un proceso de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo. “ Como ustedes saben, hay un proceso de vacancia en camino, eso es indiscutible ”, comentó el legislador de la bancada del lápiz en un encuentro de juventudes de Perú Libre.

No obstante, esa no sería una posición compartida por todo el partido fundado por el sentenciado Vladimir Cerrón, ya que Alex Paredes recalcó que “ese no es el parecer del grupo parlamentario de Perú Libre”.

Wong: “Algo que intranquiliza a la población es el nombramiento de este gabinete”

Asimismo, el congresista de Podemos Perú indicó que en la reunión que tuvieron con el primer ministro, Guido Bellido, le dieron a conocer sus diversos planteamientos para mantener el rumbo democrático del país. Aseguraron que el jefe del gabinete fue “bastante receptivo”.

“Nosotros llevamos una posición dialogante, de defensa y respeto a la Constitución y al sistema democrático. Encontramos un premier bastante receptivo , con una gran capacidad de escucharnos para los planteamientos que hiciéramos. Fue muy positiva esta reunión que tuvimos con el premier”, sostuvo Wong Pujada.

En ese sentido, refirió que su bancada expresó a Bellido Ugarte la “intranquilidad” imperante en el país por el nombramiento de determinados ministros.

“ Algo que intranquiliza a la población es el nombramiento de este gabinete , que hay muchas personas cuestionadas. El caso concreto de nosotros es el del canciller, que no tiene pergaminos democráticos y ha demostrado una simpatía sobre ciertos gobiernos de una tendencia radical, de dictaduras, como Venezuela y Cuba”, apuntó.

Ante ello, manifestó que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dijo que “estaría dispuesto a respetar el sistema democrático”.

