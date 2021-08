Para los abogados especialistas en derecho laboral Javier Mujica y German Lora no existe motivo para que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte, no goce de una licencia de parte del Reniec y pueda cumplir sus labores en dichos cargos públicos. No obstante, según el abogado laboralista Ricardo Herrera, Boluarte debería renunciar.

“Ella está pidiendo una suspensión de ese vínculo generado por el contrato administrativo de servicios (CAS). Es un derecho del trabajador y si no te lo entregan debe ser por una razón justificada, porque si no afectaría un derecho fundamental como el de participar de la vida política del país. No se puede negar una licencia de un modo arbitrario. Boluarte no ha pedido ejercer los dos cargos sino que se suspenda uno para ejercer el otro ”, sostuvo Mujica.

Cabe destacar que en la carta que el Reniec le envió a Boluarte y donde no se le concede la licencia por 5 años se señala como primer argumentos que no se puede ejercer doble cargo público y que es una obligación ejercer de manera exclusiva las labores que le asigne la entidad.

Sin embargo, también se señala que dado que es parte del Ejecutivo se afectaría la neutralidad e imparcialidad del sistema electoral.

Sobre este punto Mujica manifestó que se afectaría si Boluarte está al mismo tiempo en el Ejecutivo y en el sistema electoral.

“No lo afecta, porque ella deja de actuar en el ámbito del Reniec por la suspensión que ha pedido y actúa en el poder Ejecutivo. No veo que se viole el principio de neutralidad ”, anotó.

De acuerdo a Germán Lora al pedir licencia, Boluarte no desempeñaría dos cargos ni recibiría dos remuneraciones a la vez.

“Justamente está pidiendo licencia para desempeñar una sola función en el Estado”, recalcó.

Sobre el tema de la neutralidad dijo que pasa por mantenerse en los dos cargos.

“En principio, si voy a dejar un (cargo) y no me voy a meter en el tema del Reniec, en 5 años no tendría ninguna incompatibilidad o afectación de intereses porque hará su labor exclusivamente como vicepresidenta”, comentó Lora.

De otro lado, Lora consideró que es una posibilidad que Boluarte renuncie o el Reniec la despida por abandono del cargo.

Para Ricardo Herrera, al ser Dina Boluarte ministra de Estado, participa de los consejos de ministros y lo que le corresponde es que no pida licencia sin goce de haber, sino que presente su renuncia al Reniec “para que evite cualquier posibilidad de que se considere, aun cuando no ejerce función en el Reniec, que pueda influir políticamente y con eso afecta evidentemente la autonomía del sistema electoral”.

“ Aquí el temor del Reniec es que si tú eres vicepresidenta de repente puedas influir en las próximas elecciones regionales y municipales . Entonces, para evitar cualquier tipo de suspicacia, el Reniec no le concede la licencia, con lo cual le está diciendo que lo único que queda es que renuncies”, recalcó Herrera.

Ayer, Dina Boluarte señaló que la solicitud emitida al Reniec se da ante el “riesgo” de perder los cargos que ocupa dentro de la gestión del actual presidente de la República.

“Estos trabajos son de elección popular y, en cualquier momento, seguramente yo podría, así como está convulsionando el país, dejar el cargo . Entonces, tengo todo el derecho de regresar a mi puesto. Estoy apelando (a la negativa del Reniec) conforme a ley y conforme al derecho que me asiste”, refirió.

Cartas de Reniec enviadas a Dina Boluarte. Foto: difusión

