CIDH otorga medidas cautelares al presidente del JNE y su familia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió otorgar medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y su núcleo familiar.

La solicitud había sido presentada el 2 de julio del 2021 por las organizaciones Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La CIDH, mediante la Resolución N° 56/2021 del 25 de julio del 2021, informó el 26 de julio al Estado peruano el otorgamiento de medidas cautelares a Salas Arenas y su familia. Asimismo, solicitó que en un plazo de 15 días se informe sobre la adopción de estas medidas y se comunique de manera periódica sobre esta situación.

Las graves situaciones que afrontó Salas Arenas durante el último proceso electoral y que la CIDH ha tomado en cuenta empezó en enero y febrero con una campaña de desprestigio acusándolo de conflicto de interés e intento de fraude, además de tacharlo de comunista y defensor de terrorista.

El 10 de junio, miembros del grupo fujimorista “La Resistencia” difundieron la dirección de la residencia de Salas e invitaron a protestar en dicho lugar y “saludarlo como se merece”. Otro de los actos ocurrió el 27 de junio. El mensaje de una convocatoria decía: “Tenemos que ir a la casa de Salas Arenas y secuestrarlo e impedir que vaya al JNE, no queda otra”, “o en todo caso atacar su casa con bombardas y fuegos artificiales para asustarlo y dé marcha atrás, con canciones y bailes no vamos a conseguir nada”. Estas amenazas obligaron a que Salas usara chaleco antibalas a partir del 28 de junio. Incluso, optó por no residir junto a su familia.

Posteriormente, políticos adheridos al fujimorismo instaron a no reconocer los resultados electorales y propugnaron nuevas elecciones alegando fraude electoral.

Ayer, el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, solicitó al Parlamento la creación de una comisión que investigue el proceso de las elecciones generales 2021.

En el documento de la bancada de Renovación se indica que dicho grupo indagará los presuntos actos de corrupción y otro tipo de delitos que involucren a funcionarios o servidores por atentar contra el orden electoral y la voluntad popular.

La clave

Hechos. Jorge Salas Arenas fue objeto de 32 actos de hostigamiento y 16 plantones en la puerta de su domicilio. Además de llamados al odio, amenazas de secuestro, publicación de noticias falsas difamatorias y desinformantes.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.