La congresista de la bancada de Perú Libre, Betssy Chávez, señaló que sus colegas no han entendido que el pueblo peruano no votó por el ideario del partido de lápiz e indicó que “Perú no es Perú Libre”.

“ Creer que los peruanos en el proceso electoral han votado por Perú Libre por su ideario es una equivocación. Creen que la mayoría de la gente ha leído las setenta y tantas páginas del ideario y que luego de un análisis dialéctico han decidido dar su voto por Pedro Castillo. Eso no es real. Acá un panetón Tottus o una piedra le hubiera ganado a Keiko Fujimori”, expresó la parlamentaria en entrevista con Hildebrandt en sus trece.

Asimismo, se refirió al gabinete ministerial y manifestó que la designación de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros ha deteriorado la confianza de los votantes de Castillo, de aquellos que esperaban que el presidente sea dialogante y capaz de establecer lazos con bancadas de oposición menos radicales.

“Lo que podría decir es que el gabinete tiene en su mayoría la personalidad y temperamento de Bellido. A Pedro Francke, Aníbal Torres, Dina Boluarte y Hernando Zevallos les deseo éxitos. Al compañero Guido le deseo suerte, porque de verás la va a necesitar. En Cusco han levantado las protestas, pero es una tregua de 60 días. ¿Qué nos garantiza a nosotros que este gabinete va a durar dos meses?”, indicó.

Asimismo, aseguró que, si se da la vacancia, será por errores de ellos mismos: “Me encantaría decir, porque yo soy de izquierda, que será culpa de la derecha, pero sería deshonesta”.

“Yo quiero creer que hay una estrategia para no llegar a esas circunstancias (la vacancia), pero no tengo ninguna certeza. Lo que me queda es centrarme en la gobernabilidad. Yo defendí antes a Pedro Castillo, voy a defender la gobernabilidad ahora”, añadió.

Discrepancias entre Bettsy Chávez y Walderman Cerrón

Por otro lado, el semanario dirigido por el periodista César Hildebrandt indicó, según sus fuentes, que hay discrepancias entre los congresistas Waldemar Cerrón y Bettsy Chávez, y que estas se evidenciaron a fines de junio, cuando ella renunció a la vocería de la bancada de Perú Libre que mantuvo durante la segunda vuelta.

Chávez optó por dejar la vocería porque se oponía a que el hermano de Vladimir Cerrón fuera el candidato de la bancada a la Mesa Directiva del Congreso. Finamente, fue José María Balcázar, aunque la lista, en la que también había congresistas de Somos Perú, Juntos por el Perú y el Partido Morado, no fue admitida.

“Yo soy orgánica, creo que se debe hacer otra apuesta, de otra manera. Se lo he dicho de todas las formas, incluso creo que herí susceptibilidades, pero, al final, se respetan las decisiones del partido ”, dijo Chávez.

“Habrá ciertos debates en los que seguro yo no apareceré, o ciertas posiciones que no podré defender porque sería hipócrita. Creo que voy a tener que hacer voto de conciencia durante cinco años, si llegamos, claro. Mi carácter democrático y principios van a prevaler en el Congreso, así seamos solo cinco o cuatro. Así sea yo sola”, concluyó.

