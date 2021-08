RMP sobre gobierno de Castillo: “El sombrero no es corona”

El congresista Guillermo Bermejo, durante un encuentro de juventudes de Perú Libre, aseguró que es mejor cerrar el Congreso de la República para convocar una Asamblea Constituyente, así lo señaló Rosa María Palacios.

“Le negará (el Congreso) la confianza (al gabinete Bellido) e inmediatamente presentaremos otro, y si no les gusta ese, chau Congreso”, manifestó el congresista, quien fue ovacionado por los militantes.

“Perú Libre quiere cerrar el Congreso. No hubieran nombrado este gabinete si no fuera el objetivo. Del lado del Parlamento, no les van a dar la censura, pero probablemente se desarrolle una guerra, esto es pésimo para el país. Lo que busca Cerrón y manifiesta Bermejo es una confrontación”, alegó RMP.

Siguiendo con el análisis, Palacios desmintió lo dicho por el legislador de Perú Libre. Según la Constitución, en sus artículos 133, 134 y 135, se precisa que tras la disolución del Congreso, el presiente de la República está obligado de convocar a nuevas elecciones parlamentarias en un plazo de cuatro meses.

Durante este tiempo, el jefe de Estado legislará mediante decretos de urgencia. Sin embargo, esto no permitiría reformar la Constitución y convocar a una Asamblea Constituyente como propone Bermejo.

“El artículo 206 de la Constitución es clarísimo: ‘Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso’; es decir, sin Congreso no hay reforma y, mucho menos, asamblea”, comentó.

Agregó que la encuesta de Datum trae malas noticias para el Gobierno. Los encuestados consideran que Pedro Castillo debe resolver la reactivación económica y empleo (46%), salud (43%), educación (34%), lucha contra la corrupción (33%) y Asamblea Constituyente (5%).

De igual modo, 76% está en contra del gabinete ministerial de Guido Bellido, mientras que 48% considera que el que manda es Vladimir Cerrón.

“Hemos elegido un presidente no un rey, el sombrero no es corona, que quede bien claro que los límites constitucionales siguen ahí”, acotó.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.