Luego de participar en la ceremonia de agradecimiento y cierre de la Comisión de Transferencia, el ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, respondió a las consultas de la prensa en torno a su supuesto vínculo con una empresa de transporte interprovincial que habría sido multada por prestar servicios de manera informal.

Este cuestionamiento fue tomado por la congresista Susel Paredes, quien envió un oficio al titular de la PCM, Guido Bellido, solicitando “información documentada” del cargo de Silva en la empresa de Transporte interprovincial COTRAP-APOIP.

Al respecto, Silva indicó que dicha empresa nunca se conformó. “ Para aclarar, en primer lugar, esa empresa nunca funcionó, pensamos formarlo, pero no llegó a conformarse . No ha funcionado nunca, nunca hemos sido informales. Las disculpas del caso si ha generado alguna confusión, no fue mi intención”, señaló ante las preguntas de los periodistas presentes.

Sobre las dudas hacia su designación como ministro de Transportes, Silva dijo que se siente preparado para ejercer el cargo. “Nosotros somos educadores y estamos preparados para cualquier campo. El MTC no es solo fierro y cemento sino también comunicación”, expresó.

“Nombramientos fueron por mala información en sus currículums”

Sobre los nombramientos cuestionados en el MTC, como el de Alberto Falla Avellanada, fundador de una empresa que expedía revisiones técnicas ‘bamba’, como director ejecutivo de ProMovilidad y el de Natalia Jiménez, recién titulada y allegada a Vladimir Cerrón, como directora ejecutiva de Provías Descentralizado, Silva resaltó que ya se vienen haciendo las correcciones.

“ No es un error, ellos han hecho una mala información en sus currículum , se ha corregido, se ha cesado sus cargos y no hay ningún problema”, sentenció.

