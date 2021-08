En sus redes sociales, la congresista Isabel Cortez anunció que estaba solicitando sus gastos de instalación del Congreso, los cuales irán dirigidos a la construcción de lo que ella ha denominado la ‘Casa del Trabajador’.

“Este dinero no va a ser para beneficio mío, va a ser para el beneficio de todos los trabajadores del Perú. Para que ellos puedan tener un lugar, un sitio donde puedan organizarse sindicalmente. Se va a llamar la ‘Casa del Trabajador’”, manifestó la parlamentaria en sus redes sociales.

Según explica, este recinto estaría dirigido para que trabajadores de todo el país tengan un lugar donde reunirse, quedarse cuando vengan de provincia, y trabajar con ella si así lo requieren.

“Ellos sufren al no ser atendidos. Tenemos muchas cosas por resolver. Ese es un sueño que tengo para el beneficio de todos los trabajadores del Perú. Espero el apoyo de todos los ciudadanos para lograr este sueño”, señala.

¿Es esto posible? La República consultó con César Delgado Guembes, experto en temas parlamentarios.

“Hay un acuerdo de mesa directiva que señala que los gastos de instalación tienen una finalidad determinada, no pueden usarse para cualquier cosa ”, inicia Delgado Guembes, quien después detalla la naturaleza de esta partida presupuesta.

“Los gastos de instalación son para que puedas iniciar tu función sin estar sujeto a una necesidad que te impida operar como congresista: un lugar donde quedarte, movilidad, mudanza, etc. Son 15 600 soles para que lo utilicen como mejor les parezca, siempre y cuando encaje en la función, sino estás abusando de un dinero que no ha sido dirigido para algo en particular”, sostiene.

Sin embargo, pese a que el dinero está dirigida a una función específica, no está sujeto a una fiscalización rígida. Es decir, el congresista no está obligado a rendir cuentas, ya que esto no está estipulado en el acuerdo y no hay ningún tipo de sanción al respecto.

“ Aquí la cuestión es que los gastos de instalación son un dinero que se le tiene que dar, no están obligados a decir el motivo concreto . Una hipoteca que necesita cubrir el congresista, incluso eso encajaría, pero para construir la casa del trabajador o dárselo a alguien como donación, eso no debería ni decirse”, acota.

Entonces, ¿si se usan los gastos de instalación en otra cosa, no hay sanción? “Si alguien detectara que se han utilizado impropiamente estos gastos, el congresista sería susceptible a una denuncia ante la comisión de Ética ”, explica el especialista, al ser esta la única manera en que el uso de este dinero se pueda fiscalizar, dentro del fuero congresal.

Uno de los antecedentes más próximos sucedió en abril del 2020, cuando el entonces congresista Diethell Columbus consultó a la Oficialía Mayor del Congreso la posibilidad de donar sus gastos de instalación en apoyo a la ciudadanía perjudicada por la COVID-19. La respuesta fue elocuente.

“Los Acuerdos de Mesa Directiva que autorizan este pago no establecen detalles respecto al destino del gasto y no obligan a la rendición de cuentas. No obstante, el monto tiene prevista una finalidad. No resulta factible que el monto recibido para gastos de instalación sea donado para una finalidad distinta a la que originó el egreso por la entidad”, se suscribió en la respuesta.

Respuesta de Oficialía Mayor del Congreso a solicitud de donación de gastos de instalación. Foto: Captura.

En conclusión, a la congresista Cortez no se le puede negar la entrega de los gastos de instalación, incluso los podría recibir en cualquier momento de los 5 años que dure su gestión y los puede usar libremente. No está obligada a rendir cuentas de dónde gasta ese dinero, aunque podría ser susceptible a un proceso en Ética si alguien lo denunciara, en ese sentido tendría que demostrar cómo la construcción de una ‘Casa de los Trabajadores’ constituye una necesidad para realizar de manera más óptima su trabajo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.