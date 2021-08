Hernando Cevallos: “En el tema de salud, yo no puedo mezclar la política y la ideología”

El médico y excongresista Hernando Cevallos solía ser vocero de los gremios que exigían, frente al Ministerio de Salud, mejoras en el sector Salud. Ahora es el ministro a cargo y tiene la oportunidad de cumplir con tales demandas. En esta entrevista responde por los primeros días de su gestión, la vacunación y el panorama político.

¿La aceptación de la vacuna Sinopharm es uno de sus primeros retos como ministro?

Definitivamente. Primero porque es la vacuna que mayoritariamente ha adquirido el Ministerio de Salud (para agosto y septiembre). Hay que luchar contra estos grupos antivacunas y contra la desinformación. Hay que tratar todo con un criterio de evidencia científica técnica, de explicar a la población no solo que la vacuna Sinopharm es altamente eficiente, sino que tiene una importancia sanitaria fundamental: disminuir decesos y avanzar hacia una inmunidad comunitaria.

Se han adquirido más vacunas Pfizer y Sputnik V, ¿cuándo llegaría esta última?

Todavía no hay una fecha de llegada, pero es probable que sea para diciembre o el año que viene. Por lo que hemos conversado con el Fondo de Inversiones Ruso, es altamente improbable para setiembre.

Si la resistencia a la vacuna Sinopharm sigue, ¿se ha previsto ampliar el rango de edad?

No. Ya hemos bajado el rango de edad a partir de los 38 años en Lima, porque en el resto de regiones estamos con 40 años. Lo que vamos a reforzar es la información. Habrá mayor cantidad de médicos para informar que hay un tremendo riesgo si no se vacunan. El 80% de personas que fallecen son mayores de 60 años, entonces no es que ahora nos estén sobrando vacunas. De hecho, en este mes recibiremos 8 millones de dosis, pero frente a la cercanía de una tercera ola esta cantidad no será suficiente para generar inmunidad en la mayoría de la población.

Vacunación en Perú

Usted ha dicho que espera tener al 60% de la población vacunada para setiembre, y esa es una meta audaz.

Claro. Yo señalé entre 50% y 60%. Es muy audaz, pero, por ejemplo, lo que nos puede ayudar bastante es si nos llegan los 10 millones de Sinopharm.

¿Hay mucha probabilidad de que esto suceda rápido?

El miércoles tuve una reunión con la Embajada china y el embajador se comprometió. Sucede que no había autorización para lotes más grandes del Perú por temas administrativos y esto estaba retrasando.

Hace poco usted sostuvo que se trabajaría en incentivos para animar a que la gente se vacune, incluso mencionó el tema económico como posibilidad. ¿Es factible esto?

Eso se está estudiando en el Gobierno: la posibilidad de estimular de distintas maneras, pero en su debido momento. De acuerdo a cómo marche la situación de la pandemia, se tomarán las decisiones respectivas. Pero acá no nos estamos jugando poco, nos estamos jugando la vida de miles de personas.

¿Y se contempla implementar restricciones a personas que no deseen vacunarse?

Es probable. No se descarta, pero lo primero que debemos hacer es darle oportunidad a los que sí se quieren vacunar.

Sobre Fiorella Molinelli, ¿se le mantendrá como presidenta de EsSalud? Ella aseguró que las denuncias se tratarían de un tema más político.

Bueno, esa es una opinión de la señora Molinelli. En las denuncias que han salido el Gobierno no tiene nada que ver, son intervenciones del Ministerio Público. Si ella sigue, o no, no corresponde tanto al Minsa, pero yo creo que se deben refrescar algunos cargos.

Sobre el estudio de seroprevalencia que se realiza, ¿cuál es su situación actual?

Todavía no hay un resultado final hasta donde yo tengo conocimiento, pero ahí hay un tema adicional que nos preocupa: la variante Delta. Le pregunté al director del Instituto Nacional de Salud cuántas pruebas para la vigilancia genómica estábamos haciendo, y me dijo que 300 diarias. “¿Por qué no hacemos 10.000?”, le pregunté, y hemos acordado tomar algunas medidas, y ponernos como una meta en los próximos 10 días llegar a 10.000 pruebas moleculares diarias.

¿Cómo tomó que IDL-Reporteros revelara que Vladimir Cerrón pidió, hasta en dos oportunidades, ser ministro de Salud? ¿Conocía de esto?

Previamente, no. La información no sé si será real. Pero, bueno, Cerrón puede pedir lo que crea conveniente, como cualquiera, ¿no? Seguramente mucha gente querrá ser ministro de Salud por distintas razones. No puedo objetar eso.

Cuando Cerrón cumpla su sentencia, ¿lo contrataría?

Nunca he pensado esa hipótesis. Lo cierto es que Cerrón jamás me ha dicho que quiere trabajar en el Ministerio de Salud, ni ahora ni después.

Se lo pregunto porque en una entrevista con Exitosa usted destacó cualidades de Vladimir Cerrón.

Claro, me lo preguntaron en un contexto sobre de quién recibiría opiniones técnicas de temas de salud. Yo dije “bueno, pues, recibo opiniones técnicas de quien tenga un mínimo de calificación técnica para dármelas, porque aquí nada está escrito, tenemos que aprender y escuchar”. Pero en el tema de salud, yo no puedo mezclar la política y la ideología.

Entonces, no va a mezclar el tema político e ideológico.

En la elaboración de propuestas técnicas.

Claro, de salud. ¿Pero usted me asegura que en su gestión no va a suceder lo que está pasando en el Ministerio de Trabajo, de Transportes o de Vivienda, donde se contrataron a personas afines a Perú Libre o que apoyaron a Pedro Castillo en campaña?

¿Lo que me está diciendo es que yo voy a construir en el Ministerio de Salud una especie de agencia de empleos?

Algo así.

¡No! ¡De ninguna manera! ¡Antes me voy! No, no, no. Aquí todos los aportes que puedan ayudar para mejorar la gestión son bienvenidos. Yo no le he preguntado a los viceministros de la gestión anterior qué piensan políticamente. Lo que yo estoy evaluando, en primera instancia, es si están dispuestos a trabajar para enfrentar la pandemia y si son gente que se compra el pleito.

Se lo pregunto porque trascendió que en Vivienda el jefe del gabinete de asesores es alguien que apoyó a Perú Libre en Chiclayo; y en Trabajo, cuando entra el ministro, lo primero que pasa es la aprobación de la inscripción de la Fenateperú.

Bueno, eso, si pasa, no está bien. Y no es la primera vez que pasaría. Desde que tengo uso de razón, cada vez que entra un gobierno, pone así en los distintos ministerios a personas no calificadas con mucha frecuencia.

¿Pero no es algo que debe cambiar?

Por supuesto que tiene que cambiar. La función pública es un desafío para servir a la gente, no para aprovecharse de eso.

¿Cree que Pedro Castillo es el único que gobierna? ¿O también Vladimir Cerrón?

El presidente es Pedro Castillo y él toma las decisiones. Así de simple.

El miércoles dijeron que el presidente daba un mensaje a la nación y luego se canceló.

No lo sé. Sí puedo decir que yo coordino con el presidente de manera directa. He tenido la reunión de gabinete. Hemos tenido una agenda para ver educación y salud. Él ha estado en la mayor parte de la reunión.

Usted y un grupo de militantes denunciaron el año pasado que en Frente Amplio había concentración de poder de Marco Arana. ¿No cree que pasa lo mismo en Perú Libre?

Yo no dije que había una concentración de poder, dije que no compartíamos la decisión de Marco Arana con relación a su candidatura.

Él quería autoelegirse.

No autoelegirse, fue una decisión política. Decidió postular. Pesamos que no era la mejor candidatura y dimos un paso al costado.

Hernando Cevallos, Vacunación en Perú

“Ernesto Bustamante es una persona antivacuna”

¿Qué sensación le deja que una de las personas que continúa desinformando sobre la vacuna Sinopharm es un profesional de la salud? Me refiero específicamente al biólogo Ernesto Bustamante, que también es congresista.

El Colegio de Biólogos ha sacado un comunicado llamándole la atención al señor Bustamante porque no tiene la mínima evidencia científica de lo que está señalando, y al contrario le ha hecho un gran daño al país. Hay miles de personas que no se han vacunado y ha generado la confusión en la sociedad alrededor de la vacuna Sinopharm.

¿Es suficiente ese pronunciamiento?

Primero, hay que insistir. Este es un proceso para que se superen los miedos, no solo hacia Sinopharm, sino hacia la vacuna.

¿Cómo toma que, a pesar de todo esto, el señor Bustamante sea voceado como presidente de la Comisión de Salud del Congreso?

Me parece que pondría en riesgo la vacunación. No ayudaría a ubicar la salud como una prioridad.

Es él quien está hablando mal de la vacuna de Sinopharm, quien probablemente cite a su comisión a los funcionarios del sector Salud para pedirles explicaciones.

Es una persona antivacuna, de alguna manera está obsesionado más en apoyar una decisión política de desestabilizar al Gobierno que defender la salud.

¿Qué harán con las patentes de los medicamentos?

Es un tema que se revisará. Tuvimos una reunión con el Colegio Químico Farmacéutico para desarrollar una industria nacional. Para eso, hay que revisar algunos tratados y licencias.

¿Se refiere al TPP (Tratado Transpacífico)?

Claro, hay que ver bien. Nosotros no podemos hipotecar la salud del pueblo peruano a ninguna circunstancia y a tratados

Pero eso es complicado...

Lo revisaremos, no he dicho que lo modificaremos. Se tratará de hacer lo que convenga al pueblo peruano, para que tenga mayor acceso a los medicamentos.

Sé que esto le corresponde al Ministerio Público, ¿pero qué pueden hacer por el caso vacunagate?

Eso depende del MP, más que del Minsa. Espero que, como tantas cosas que pasan en el país, no quede como una denuncia que no prospera. Que se sancione a los responsables.

