El primer ministro, Guido Bellido, manifestó que el jefe de Estado, Pedro Castillo, ha realizado su carrera política “al margen” del sentenciado Vladimir Cerrón, quien es el líder fundador del partido Perú Libre.

“ Pedro Castillo es un tipo que se ha venido desarrollando al margen de Cerrón como político . Si no, nunca nos hubiéramos fijado para que él sea presidente. Para concebir así habría que tener un proceso de razonamiento un poco quedadito (tonto)”, dijo en entrevista con el diario El País.

En ese sentido, Bellido Ugarte aseguró que el ex gobernador regional de Junín no es consejero del mandatario. No obstante, señaló que cualquier persona puede brindar su opinión sobre determinados temas.

“ Todo ciudadano y todos los militantes están en la responsabilidad de pronunciarse, de alcanzar su voz . ¿Acaso Vladimir Cerrón tiene prohibido usar Twitter, Facebook? Es lo único que hace. Él algunas ideas que tiene las expresa en sus redes sociales. La prensa agarra eso para golpear al Gobierno, pero no van a poder”, sostuvo.

Bellido presentó a Pedro Castillo a Vladimir Cerrón

El ahora presidente del Consejo de Ministros comentó al citado medio español que la web de una agrupación política encontró el nombre de Pedro Castillo Terrones y que lo recordó por liderar diversas huelgas sindicalistas de maestros.

Refirió que le indicó a Vladimir Cerrón y mediante una llamada le precisaron que podría ser el próximo presidente del Perú. Y así fue. No obstante, Bellido afirmó que no pensaba que, al ganar el docente cajamarquino, él pudiera asumir la PCM. Incluso, dijo que no se había planteado que alguien de Perú Libre ocupe el cargo que hoy ostenta.

“ De ninguna manera (sabía que ocuparía el cargo de primer ministro) . Ese es un pensamiento mercantilista, oportunista. No, no, jamás, ninguna aspiración personal”, añadió.

Bellido: “Quien está con las grandes mayorías no debe temer a nada ni nadie”

En otro momento, el jefe del gabinete expresó que era esperada la reacción de la oposición respecto a la conformación del Consejo de Ministros. Incluso, dijo que era de suponerse que buscarían la vacancia de Castillo Terrones.

“Alguien que quiere matar a un candidato en la segunda vuelta es capaz de hacer lo que hoy estamos viendo. Y nosotros lo tenemos presente. A nosotros no nos sorprende su actitud. Pero estamos preparados para poder contener cualquier escenario que se pueda dar. Quien está con las grandes mayorías no debe temer a nada ni a nadie ”, explicó a El País.

Por otro lado, comunicó que insistirán en la propuesta de cambio de Constitución. “Hay que persuadir a la mayoría de los peruanos, que decidan ellos. Si en un referendo deciden, perfecto. Eso es la democracia. Respetar la voluntad de la mayoría”, acotó.

