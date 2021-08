Congresistas apuntan a interpelar a ministros cuestionados

Congresistas de diferentes bancadas apuntan a interpelar a ministros cuestionados. De este modo, consideran que evitarían debilitar al Poder Legislativo con una negación de la confianza al gabinete, en una eventual confrontación con el Ejecutivo.

El parlamentario Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, dijo que tomaron esa decisión luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado que contrarió lo que esta bancada había afirmado y pedido en una carta a Guido Bellido, cabeza de esta entidad del Ejecutivo.

“Ante el reciente comunicado de la PCM, debemos señalar, en estricto cumplimiento constitucional, que procederemos a interpelar ministro por ministro”, tuiteó Montoya.

El comunicado de la PCM, del martes 3, negó que haya vínculos de ministros con grupos terroristas y exigió respetar “la legítima aspiración del pueblo a pronunciarse sobre la posibilidad de una nueva Constitución”. Renovación Popular había alegado supuestas relaciones de ministros con subversivos y solicitado a Bellido “desistir de su pretensión de una asamblea constituyente para reformar la Constitución”.

Este jueves 5, Renovación presentó mociones que buscan que el Congreso invite a Bellido y al ministro del Interior, Juan Carrasco, para que respondan sobre los cuestionamientos.

“Son mociones solamente para que vayan a informar. Son pasos que se van a ir dando poco a poco. (...) Se va a aprobar en el siguiente (pleno), que es el próximo jueves. A partir de allí correrán las fechas para eso”, comentó Montoya a La República.

Adujo que no plantean una interpelación aún porque están dando los pasos que consideran más prudentes. “No estamos tratando de malograr acciones de gobierno, estamos haciendo los pasos más prudentes que podemos dar para que el Gobierno reaccione y cambie lo que está haciendo”, alega.

Aseguró que coordina con otras bancadas, pero no quiso identificarlas. “Pondremos en la lista a varios ministros. Poco a poco lo vamos a ir presentando porque, como lo hacemos diferentes bancadas, nos tenemos que poner de acuerdo”, añadió.

Si las explicaciones de los ministros no satisfacen, iniciarían las interpelaciones. Además de Bellido y Carrasco, están en la mira el canciller Héctor Béjar y los titulares de Defensa, Walter Ayala; Trabajo, Iber Maraví; y Mujer, Anahí Durand.

Carlos Zeballos, vocero de Acción Popular, consideró que primero se debería definir el voto de confianza. “Si una interpelación es consistente, apoyaríamos, pero mientras no se haya visto la confianza, el Gobierno pueda rectificar”, anotó.

Eduardo Salhuana, vocero de APP, dice que debe evaluarse con cuidado una interpelación pero que es posible.

Adriana Tudela, vocera alterna de Avanza País, considera que no proceden las interpelaciones antes de dar la confianza y por eso solo se invitaría a ministros a responder.

José Jerí, de Somos Perú-Partido Morado, no descarta interpelar, pero quiere agotar el diálogo. “Que el presidente reflexione y no lleguemos al extremo de estar interpelando”, dice.

Mociones para citar ministros

El jefe de la PCM, Guido Bellido, y el ministro del Interior, Juan Carrasco, son los primeros a quienes Renovación pide citar.

Pedido de citación al premier Guido Bellido. Foto: Congreso

Renovación Popular pide que el titular del Mininter, Juan Carrasco, sea citado al Parlamento. Foto: Congreso

Las reacciones

Carlos Zeballos, Acción Popular

“Si amerita, se debería dar (la interpelación). Si no, no se apoyaría. Creo que se debería ver después de la confianza. Mientras no se haya solicitado la confianza, el Gobierno puede rectificar algún error”.

Jorge Montoya, Renovación Popular

“Estamos haciendo los pasos más prudentes que podemos dar para que el Gobierno reaccione y cambie lo que está haciendo. Vamos a ir avanzando y vamos a poner en la lista a varios ministros”.

José Jeri, Somos Perú- Partido Morado

“No se ha elegido al mejor gabinete. No se descarta (interpelar), pero primero vayamos al diálogo, espero que el presidente reflexione y no lleguemos al extremo de estar interpelando”.

Patricia Juárez, Fuerza Popular

“No se ha presentado hasta ahora una interpelación. Nosotros creemos que en estos casos pueden también hacer una cuestión de confianza respecto a ese ministro. Son temas que hay que analizar”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.