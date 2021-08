Congresista Anderson: “Este gabinete es mediocre y no responde a las afirmaciones del presidente”

Carlos Anderson, congresista de Podemos Perú, se pronunció sobre el gabinete ministerial y respecto a la reunión que tuvo este viernes su bancada con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

Anderson indicó que la composición del gabinete ministerial no va de la mano con lo que prometió el presidente de la República, Pedro Castillo, durante sus discursos antes de ser mandatario y durante los primeros días de Gobierno.

“ Creo que este es un gabinete extraordinariamente mediocre y que no responde realmente a las afirmaciones del presidente . Uno puede creer todo lo que quiere, pero si no lo materializa en una propuesta de gente que tenga experiencia y trayectoria, no es la mejor receta para avanzar y sacar al país de la situación en la que está”, expresó en diálogo con RPP.

Asimismo, el parlamentario reveló que durante la reunión con Bellido Ugarte le dijo que le hiciera llegar al jefe de Estado una invocación para que reconsidere toda la conformación del gabinete ministerial.

“Yo no creo que sea la persona adecuada (Guido Bellido) para dirigir el destino del país en estas circunstancias. Sí creo que el presidente tiene la oportunidad de sopesar las cosas y ofrecerle al país un gabinete diferente”, sostuvo.

“Tiene conciencia de que hay una serie de partidos políticos que le han expresado más o menos lo mismo y creo que van tomando nota que el efecto deseado de unión y entusiasmo, que normalmente recibe una nueva administración, no se ha generado en este caso”, añadió el legislador de Podemos Perú.

Sobre el pedido de confianza

Acerca del pedido de confianza que solicitará el Consejo de Ministros al Congreso de la República, dijo que aún va a conversarlo internamente con su agrupación.

“ Este es un tema que todavía tenemos que conversar internamente. Yo espero que, si en algún momento la decisión de la bancada es muy distinta a la que yo pueda tener, ya veré qué decisión tomo allí . Yo le he dado el beneficio de la duda al presidente Castillo para que en estos días reflexione y tenga una mejor lectura de cuál ha sido la recepción del país a la propuesta que nos ha dado de gabinete”, puntualizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.