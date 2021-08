Boluarte sobre licencia solicitada al Reniec: “Tengo todo el derecho de regresar a mi puesto”

La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, expresó que la solicitud de una licencia por cinco años presentada ante el Reniec, con el objetivo de no perder su puesto en la jefatura de la Oficina de Surco de dicho organismo , mientras trabaja para el gobierno de Pedro Castillo, forma parte de su “derecho”.

“La última ley de los CAS indefinidos nos otorga el derecho de tener de carácter indefinido el contrato. Entonces, es un derecho laboral que me asiste como a cualquier trabajador. Y en la negativa que me dio el Reniec como respuesta, no fundamenta bien”, declaró a la prensa.

“Lo que indica es que habría incompatibilidad por ser un ente electoral. Por amor de Dios, en todo caso nadie podría trabajar en ningún lugar del Estado bajo esa premisa”, añadió Boluarte.

Por otro lado, la también titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) señaló que la solicitud emitida al Reniec se da ante el “riesgo” de perder los cargos que ocupa dentro de la gestión del actual presidente de la República.

“Estos trabajos son de elección popular y, en cualquier momento, seguramente yo podría, así como está convulsionando el país, dejar el cargo. Entonces, tengo todo el derecho de regresar a mi puesto. Estoy apelando (a la negativa del Reniec) conforme a ley y conforme al derecho que me asiste ”, refirió.

Pide confianza Guido Bellido

Boluarte se refirió también a los cuestionamientos en torno al titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido. En ese sentido, la vicepresidenta de la República pidió “confianza” a la población y sostuvo que el primer ministro buscará conversar con las distintas bancadas del Congreso.

“Creo que el premier Bellido está dando pasos importantes para el país (...) (Bellido está) haciendo el trabajo como todo premier debería de hacer, concertando con las bancadas para que nos den el voto de confianza”, declaró.

No obstante, este jueves 6 de agosto, se viralizó en las redes sociales un video en el que se escucha a Guillermo Bermejo, congresista por la bancada de Perú Libre, diciendo que no teme a salir del Legislativo si se llevara a cabo una disolución del Congreso. “Nosotros venimos del pueblo y al pueblo vamos a volver después de 5 años. No le tememos a eso. Mil veces que cierren el Congreso si es que lo que viene después es una Asamblea Constituyente“, se le escucha decir.

