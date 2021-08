Torres: “Los ministros voluntariamente vamos a aceptar que el sueldo se reduzca al 50%”

El titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, manifestó que los miembros del Consejo de Ministros han tomado la decisión de reducir su sueldo a la mitad, por lo cual ya no cobrarían S/ 30.000 como está dispuesto, sino que su remuneración bajará a S/ 15.000.

“ Los ministros voluntariamente vamos a aceptar que el sueldo se reduzca al 50% ”, precisó el abogado en diálogo con Exitosa. En tanto, este cambio se debe realizar mediante trámite y ser oficializado con una resolución refrendada por el Ejecutivo.

“Todo modificación, transformación que se haga en el Estado, se tiene que hacer mediante una norma. Eso vamos a definirlo prontamente y así se dispondrá ”, añadió.

No obstante, Aníbal Torres opinó que la decisión de los titulares de las carteras sobre bajarse el aguinaldo “es personal y voluntaria”, y no se debe obligar a otros miembros del aparato Estatal a realizar la misma acción. “No se puede quitar el derecho de terceros”, agregó.

Al consultarle su opinión acerca de que los congresistas podrían seguir el mismo ejemplo y reducir su sueldo, resolvió que es un tema que le compete exclusivamente al Legislativo, pues el Ejecutivo no tiene injerencia en otros organismos del Estado.

A su vez, sostuvo que el presidente Pedro Castillo, si quisiera, podría renunciar a su salario sin ningún impedimento, ya que “cualquiera puede servir al Estado, incluso gratis”.

“ No hay artículo que impida al presidente, en esa autonomía y voluntad privada, de reducirse su remuneración . Si hubiera una norma en la Constitución que lo impide, nadie lo podría hacer”, refirió Torres.

Asamblea constituyente en manos del Congreso

Torres manifestó que aún el mandatario no ha decidido elaborar un proyecto de ley que modifique la Constitución a fin de que se pueda convocar a una asamblea constituyente, y que la decisión final la tendría el Legislativo.

“Esa decisión (de la iniciativa para convocar a una asamblea constituyente) la toma el presidente de la República (Pedro Castillo). No puedo asegurar si lo va a presentar o no lo va a presentar, pero si lo presenta, el presidente no decide nada sobre si hay o no Asamblea Constituyente. Eso queda en el ámbito del Congreso ”, explicó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.