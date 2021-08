Tania Ramírez sobre Pedro Castillo: Se requiere que deslinde totalmente de Cerrón

Tania Ramírez, parlamentaria de la bancada de Fuerza Popular, señaló que no otorgará su voto de confianza al Consejo de Ministros encabezado por Guido Bellido mientras el presidente de la República, Pedro Castillo, no ubique en los ministerios a personas idóneas y no deslinde de Vladimir Cerrón.

Para la congresista, el país se encuentra en una situación de incertidumbre debido a que el presidente ubicó a personas “sin experiencia” en las distintas carteras del Gobierno, y que el contexto podría empeorar ante la insistencia de mantener a dichos funcionarios.

“Lo que se requiere en realidad es que el señor Pedro Castillo deslinde totalmente del señor Cerrón y ponga personas que cuenten con las condiciones profesionales que se requieren para el bien de nuestro país. (…) El darle (la confianza) sería como escupirle en la cara a nuestro país. Definitivamente que no, no hay forma”, declaró para RPP.

Asimismo, agregó: “Es incertidumbre lo que se está viviendo y nos indigna que ponga a ese tipo de personas a dirigir nuestro país, que no cuentan con ningún tipo de experiencia, en algunos casos, con los sectores que van a dirigir. Entonces, ya mucha incertidumbre y nos preocupa porque más seguro que nos vamos a ir a un abismo en un cerrar de ojos”.

El pueblo no eligió a Vladimir Cerrón

La legisladora enfatizó que Pedro Castillo debe anteponer a los ciudadanos que votaron por él y no por el secretario general de Perú Libre, por lo que el presidente debería enfocarse más en los problemas del país que en beneficiar a la agrupación política junto a la cual postuló a su cargo.

“Por el bien de nuestro país y de nuestros hermanos peruanos, si él pone primero a sus hermanos compatriotas, tiene que hacerlo, caso contrario nos diría: yo no vine por el pueblo, sino para un partido político ”, sostuvo.

Finalmente, Ramírez exhortó a Castillo a que “recapacite” y aseguró que la bancada de Fuerza Popular servirá como “muro de contención” ante cualquier medida del Gobierno que vulnere la Constitución o los derechos de la ciudadanía.

