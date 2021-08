RMP a Bellido: “Usted tiene ese puesto gracias a Cerrón, no podemos voltear la página”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, junto a Pedro Francke y Hernando Cevallos, ministros de Economía y Salud, respectivamente, se presentaron en su primera conferencia de prensa.

Rosa María Palacios sostuvo que la conferencia de prensa no tuvo mayor relevancia salvo por el anuncio de la nueva vacunatón que se desarrollará desde este 6 al 8 de agosto en Lima y Callao.

La participación de Guido Bellido fue criticada por la abogada. En la ronda de preguntas, el titular de la PCM aseguró que ningún ministro tiene simpatía con Sendero Luminoso o el MRTA.

Sin embargo, no aclaró sus declaraciones del año 2018 donde homenajeaba a la terrorista Edith Lagos y, posteriormente, defendió su postura en una entrevista en Cusco.

“¿Cómo vamos a voltear la página si estamos en la página? ¿Cómo vamos a voltear la página si estamos yendo a la colisión?”, cuestionó.

En simultáneo, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, mediante un tuit, comentó que la presencia del gabinete Bellido en el Congreso será el choque entre dos mundos.

Cuando Bellido fue consultado por la situación en Venezuela, el premier aseguró que hay una libre determinación de los pueblos pese a que millones de venezolanos han migrado a diferentes países de Latinoamérica por el régimen de Nicolás Maduro.

Asimismo, defendió las designaciones dentro del Estado realizados por el gobierno de Pedro Castillo y precisó que, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, por lo que están actuando de acuerdo a la ley.

“De acuerdo a ley, el señor Béjar fue condenado por sedición, tiene hechos de sangre en sus manos (...) El señor Guido Bellido nos confirma una práctica antigua, pero se suponía que eran diferentes, que no eran políticos tradicionales”, acotó.

Bellido también se refirió a Cerrón Rojas y señaló que “todas las personas tienen derecho a expresarse”, por lo que manifestó su descontento con que se desapruebe los comentarios del sentenciado exgobernador de Junín en redes sociales.

“Él (Cerrón) gobierna. Señor Bellido, usted tiene ese puesto gracias al señor Cerrón, no podemos voltear la página porque puede haber una comisión investigadora en el Congreso para saber cómo usted fue nombrado. No, no vamos a voltear la página, estamos en la página. Cerrón y Castillo tienen un plan y es que se le niegue la investidura al señor Bellido”, añadió.

Newsletter Sin Guion

Suscríbete aquí al boletín RMP en La República y recibe, cada domingo en tu correo electrónico, todas las ediciones de Sin Guion y “Contracandela”, la columna de Rosa María Palacios.