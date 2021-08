Ayer se realizó la primera sesión del Consejo de Ministros en la era del presidente Pedro Castillo. En la conferencia de prensa posterior, el premier Guido Bellido hizo su presentación oficial ante los medios. Como era de esperarse, los medios lo interrogaron sobre diferentes asuntos que han circulado desde que se conoció que asumiría el liderazgo del gabinete.

Quizás el principal cuestionamiento tiene que ver con la llegada de integrantes de Perú Libre (PL) al Estado, cuyas capacidades se encuentran en entredicho. Han aparecido advertencias que involucran a funcionarios de importancia. Por ejemplo, Braulio Grajeda, viceministro de Gobernanza Territorial, un cargo clave para la atención y solución de conflictos sociales. No se le conoce experiencia en ese campo.

Interrogado por este caso, el titular de la PCM respondió: “El hecho de que sean militantes de Perú Libre no significa que estén vetados”.

Bellido insistió en que PL es el partido que ganó las elecciones. Con cierta sorna, señaló que no cabía esperar que los puestos fueran ocupados por miembros de Fuerza Popular.

Es cierto que un partido político se prepara para gobernar y que cuando la oportunidad le llega tiene el derecho de que sus cuadros asuman responsabilidad. Sin embargo, el asunto de fondo tiene que ver con la idoneidad de los elegidos y si reúnen las condiciones para un buen desempeño, algo sobre lo que Bellido no se pronunció. Solo mencionó que se tomarán “decisiones” sobre aquellos nombramientos que no respeten la normatividad vigente. Lo que sí enfatizó es que él no renunciará mientras cuente con la confianza del jefe del Estado.

Conferencia. Guido Bellido apareció junto a los titulares del MEF, Pedro Francke, y de Salud, Hernando Cevallos. Foto: PCM

Terrorismo

Otro asunto central es el relacionado con las posiciones ambiguas de Bellido sobre el terrorismo y Sendero Luminoso.

A diferencia de las declaraciones que ofreció en una entrevista durante la campaña electoral y que fueron recordadas en estos días (y que han supuesto una investigación por apología), esta vez intentó ser más enfático. “Deslindamos de Sendero Luminoso y el MRTA, con claridad. No hay vuelta que dar. Ninguno de nuestros ministros está vinculado con alguna de esas organizaciones”, dijo.

Asimismo, sobre la posibilidad de que el Gobierno indulte a Abimael Guzmán, el premier aseguró que “no se encuentra en agenda” ninguna posibilidad de otorgarle dicho beneficio a un sentenciado por terrorismo.

Se le escuchó menos claro sobre el Movadef: “Quienes están en el marco de las normas están dentro del espacio democrático de participación política, y quienes no están, pues, no lo están. Porque si no, hoy Movadef hubiera postulado y hubiera puesto a su candidato”. Una declaración enredada que no aclaró su posición sobre la organización que busca la amnistía de los senderistas.

Consultada su opinión sobre Venezuela, indicó que el Perú es respetuoso de la autodeterminación de cada país.

El factor Cerrón y la OEA

Bellido ha empezado una ronda de diálogos con las bancadas del Parlamento. Lo hizo con PL, Juntos Por el Perú y Acción Popular. Renovación Popular hizo saber que no aceptaría conversar con el Ejecutivo si es que no separa a una serie de ministros cuestionados del gabinete, incluido el mismo Bellido. El premier comentó sobre esto último que respetaba los puntos de vista de ese partido.

En cuanto a Vladimir Cerrón, fundador de PL, a quien se le atribuye una participación activa en decisiones del Gobierno, dijo que “todos tienen derecho a expresarse en una democracia”, pero que “las decisiones las toma quien corresponde, empezando desde el presidente de la República hasta el último funcionario del Ejecutivo”.

En el Consejo de Ministros se aprobaron algunos decretos y una resolución que nombra como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al embajador Harold Forsyth. Hay que recordar que su hijo, el excandidato George Forsyth, fue uno de los más asiduos visitantes de Castillo en los días previos a la proclamación.

Finalmente, Bellido pidió que se deje trabajar al Ejecutivo para que demuestre qué puede hacer.

Torres: Cerrón no aconseja al presidente

“Yo a Cerrón lo he conocido últimamente, porque apareció él ahí, pero ahora no tiene nada que ver en el gobierno. Además, él está sentenciado, no puede ejercer ningún cargo”, manifestó a la prensa el ministro de Justicia, Aníbal Torres, al término del Consejo de Ministros. Aseguró que el fundador de Perú Libre no es consejero del presidente Pedro Castillo.

