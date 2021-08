Defensoría del Pueblo exige cambios en el gabinete de Guido Bellido

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió una carta ayer al presidente Pedro Castillo para que medite sobre la conformación del gabinete que lidera Guido Bellido.

“Consideramos imperativo que revalúe las designaciones ministeriales a partir de los principios constitucionales que rigen la función pública. Le corresponde, señor presidente, superar esta crisis evitando que se agudice la polarización de la sociedad mediante acciones que convoquen la unidad nacional y el pleno respeto de la Constitución”, señala la misiva.

Agrega que el primer principio es la lucha contra la corrupción, y por ello “tiene que tenerse particular cuidado al momento de designar a los miembros del gabinete”.

Esta invocación de la Defensoría justamente surge en un contexto en el que los focos de la opinión pública están sobre la trayectoria de los ministros y la contratación de asesores cuestionados.

Para Gutiérrez, faltaron filtros en el Gobierno cuando se compuso el gabinete. Sin embargo, precisó, no es tarde para que el presidente Castillo haga un giro en sus acciones y las corrija, antes de que el panorama se agrave. Además, recalcó que es fundamental que quienes acceden a la función pública no estén señalados por corrupción y que estén lo más alejados posibles de esta.

“La cercanía a la corrupción afecta la marcha de la administración pública y la propia objetividad en los procesos a determinados funcionarios públicos. “El presidente tiene una valiosísima oportunidad de unir al país”, reiteró.

Asimismo, el defensor del Pueblo dijo que ninguna persona investigada o condenada por terrorismo puede asumir cargo público, y que resulta incompatible con las labores de un funcionario público justificar su accionar o minimizar el daño que le causó al país.

“Quien no tiene la convicción de un derecho tan medular como es la igualdad no puede liderar una política pública, no puede conducir una función pública”, enfatizó Walter Gutiérrez.

El oficio enviado por la Defensoría contiene un pedido de reunión con el jefe del Estado. “Estamos absolutamente convencidos en la Defensoría de que el presidente tiene la valiosísima oportunidad de vertebrar el país, de unir al país a partir de estas convicciones, de estas construcciones que el país ha logrado y sobre las cuales todo el país tiene un mayoritario y abrumador consenso”, explicó Gutiérrez respecto a su propuesta de diálogo.

El defensor no solo ha pedido un acercamiento con el mandatario, sino también con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. “Porque no es posible que el país transite por cinco años más de una crisis”, alegó, y finalmente precisó que se trata de un llamado a la sensatez, en medio de la incertidumbre.

Es obligación del Gobierno transparentar sus actos

El defensor del Pueblo recordó que hay dos elementos que el Gobierno de Pedro Castillo debe tomar en cuenta. “La transparencia y la responsabilidad que emana del ejercicio de la función. Usted es responsable de los actos que realiza y estos, para que se cumplan, deben ser transparentes”, sostuvo.

Como se sabe, debido a que el presidente estuvo despachando los cuatro primeros días desde una vivienda en Breña y no en Palacio de Gobierno, no hay registros de las visitas que recibió. Por ende, es un misterio quiénes se reunieron con él en las horas previas a la juramentación del gabinete ministerial. “Debe tenerse particular cuidado al designar a los miembros del gabinete”, dice Gutiérrez.

