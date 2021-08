En pocos días, el gabinete ministerial presidido por Guido Bellido deberá presentarse ante el Congreso para pedir el voto de confianza. En ese sentido, el ministro del Interior, Juan Carrasco, indicó que demostrarán por qué merecen la confianza y pidió un mes para que vean su trabajo.

“Lo que pedimos a la ciudadanía y especialmente al Congreso de la República es que vean nuestro trabajo. En todo trabajo, por lo menos por ley, uno tiene siempre tres meses de periodo de prueba. En este caso, no pedimos tres meses, pedimos un mes para demostrar todo el trabajo que podemos realizar ”, manifestó Carrasco.

“Evaluando nuestro trabajo, creo que nos darán el voto de confianza”, añadió, al ser consultado por el voto de confianza que pedirán ante el Poder Legislativo.

Sobre los cuestionamientos que recaen en su nombramiento, dado que se consumó cuando aún era fiscal, Carrasco reiteró que su designación fue completamente legal. “Yo he aclarado sobre el tema que significa ejercer el cargo como fiscal. Yo ya he dejado de ser fiscal desde el día 28 de julio de este año y en la actualidad me encuentro ejerciendo el cargo del Ministerio del Interior”, acotó.

Carrasco brindó estas declaraciones luego de supervisar el operativo contra vehículos menores de dudosa procedencia y venta de celulares robados, junto al director general de la PNP, general César Cervantes. En dicho encuentro con la prensa, anunció que presentarán el plan estratégico para expulsar extranjeros que cometan delitos.

“En los próximos días van a conocer el plan estratégico que estamos organizando con la Policía Nacional, a través de todas sus unidades especializadas, especialmente para ciudadanos que no cumplan las normas y delincan en nuestros países. Vamos a aplicar todas las leyes de migraciones, en el sentido de expulsar a aquellas personas que cometen delitos ”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.