Antauro Humala, quien cumple una sentencia de 19 años de prisión por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado cometidos en el Andahuaylazo, le envió una carta al primer ministro, Guido Bellido, la cual fue entregada por su abogada Carmen Huidobro. Así lo contó Ricardo Repetto, el hijastro de Humala Tasso.

“Está dirigida al primer ministro. (...) Felicitándolo por su designación. Ese tema, nada más” , sostuvo Repetto en declaraciones difundidas por Canal N, luego de que la letrada Huidobro entregara la misiva en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Repetto también fue consultado sobre si insistirán en el indulto a Humala, a lo que contestó: “No es que nosotros insistamos en el indulto. Nosotros no le propusimos al profesor Pedro Castillo para apoyarlos. Nació de él”.

“Nosotros confiamos en el profesor, así como confiamos en la organización política Perú Libre. Confiamos en lo que van a hacer por el pueblo peruano. Pero lo que ha caído muy mal son las palabras del ministro de Justicia , incluso condicionándole al mismo presidente. Eso es lo que ha caído pésimo”, agregó.

Ricardo Repetto es el hijastro de Antauro Humala. Foto: Aldair Mejía/La República

El hijastro de Antauro Humala se refirió a la entrevista que dio Aníbal Torres, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, en el medio Exitosa. Allí el ministro comentó que un indulto al exmilitar es “imposible”.

“Habrá sido una propuesta (de campaña), no me explico sobre eso. Al menos, que yo conozca en este momento no hay tal decisión. Yo soy totalmente contrario a cualquier acto de violencia, de crimen. Todo aquel que ha delinquido lo ha hecho con toda libertad y tiene que asumir todas las consecuencias de la ley”, prolongó Torres.

Asimismo, Ricardo Repetto manifestó que no ha habido ningún tipo de comunicación entre Antauro Humala y el jefe de Estado, e indicó que espera que el primer ministro les dé la oportunidad para conversar, “así como cuando pudimos hablar durante la campaña cuando se necesitaba el apoyo del mayor Antauro”.

“Nosotros solo esperamos que se cumpla la promesa que se ha dado (indulto a Antauro), así como que cumplan todas las promesas que el presidente le ha dado al pueblo peruano. No creo que sería bueno que en una semana de su Gobierno empiece a contradecirse”, concluyó.

Huidobro: Haremos lo necesario para obtener la libertad de Antauro

A su turno, la abogada Carmen Huidobro señaló que “si el señor presidente Pedro Castillo ha dicho que va a darle la liberación vía indulto, es el presidente Castillo quien tendría que cumplir”, haciendo referencia a las expresiones que dio el profesor cajamarquino, en campaña de primera vuelta, sobre un posible indulto a Humala.

“Nosotros, si creemos que es importante e imprescindible presentar un indulto, lo haremos. La defensa del mayor Antauro está evaluando esa posibilidad. (...) Nosotros haremos lo necesario, las acciones legales que fueran pertinentes para obtener la libertad del mayor Antauro ”, adicionó.

