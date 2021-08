Gobernador de Arequipa: El pueblo somos todos, no solo el 18% que voto por Perú Libre

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, emplazó abiertamente al flamante presidente Pedro Castillo. Pidió al mandatario no dejarse manejar. Esto en clara alusión a la intervención en el gobierno de Vladimir Cerrón, presidente del partido Perú Libre. “Es usted el presidente, no debe haber detrás de usted nadie. No se deje pisar el poncho, si usted es buen cajamarquino póngase bien el pocho y gobierne. Convoque a las fuerzas democráticas y a la unidad”, indicó.

La autoridad marcó su posición ante los cuestionamientos a los ministros de Castillo liderado por el premier Guido Bellido, y aseguró que afecta de manera colateral a la delicada economía nacional. Invocó al presidente dejar de “tener posturas radicales” que ahuyentan la inversión privada. “Le pido al presidente, que sus ministros sean de ancha base, que incluya a ministros de otros frentes democráticos que también han participado en estas elecciones y que han tenido votos”, se pronunció.

Cáceres subrayó que el actual dignatario no ha tenido amplia mayoría en primera vuelta. Detalló que obtuvo solo el 18% de los votos. Ello equivale a más de 2 millones de electores, y que otros 17 millones de ciudadanos tuvieron otras preferencias políticas. “Por lo tanto es importante para la unidad nacional que incluya a los demás frentes... El pueblo somos todos los peruanos, no solamente el 18% de los electores afines a Perú Libre”, agregó en otro momento.

Alex Paredes, congresista arequipeño de Perú Libre, repudió las palabras del gobernador sobre la intervención de Cerrón. “Es una absoluta falta de respeto al profesor Castillo. El gobernador tiene que entender, si es que no está ecuánime, de que es el presidente de la República. No puede estar afirmando o poniendo en duda quien dirige el país”, contestó el parlamentario. Sostuvo que en el marco de la ley es Castillo el que tiene la potestad de poner los cuadros más convenientes.

Tampoco comparte la postura de que el gabinete debe ser de ancha base. “Habría que preguntarle o como dice el dicho ‘el burro hablando de orejas’, porque él tampoco ha tenido la votación mayoritaria de la población arequipeña”, sostuvo.

Se le consultó que si estas declaraciones podrían afectar las relaciones para concretar obras y apoyo de parte del Gobierno. Paredes aseguró que Castillo no es mezquino y que pondera a los peruanos por encima del gobernador.

El gobernador además se animó a aconsejar al mandatario de tener como referente a Bolivia y no a Venezuela. Pidió al dignatario moderación política, social, económica para gobernar con tranquilidad. Sostuvo que de ello depende que no se incremente la inflación y que no se afecte más a las personas de a pie con el incremento de precios en diferentes productos.

Para Paredes, la autoridad debe preocuparse por gobernar Arequipa y después ver otros asuntos. “Su opinión es como la de cualquier ciudadano a pie y punto, más nada”, opinó.

Cáceres no perdió la oportunidad de señalar su posición sobre Tía María. Indicó que sin licencia social el proyecto de explotación de cobre no debe ir. Aunque sostuvo que hay otras iniciativas mineras con aceptación que deben ejecutarse.

Por último respondió a la exgobernadora Yamila Osorio. Sostuvo que el 70% de obras son de su gestión y no como ella señala. “El hospital Maritza Campos es 100% de nuestra gestión, la iniciamos desde cero”, puso de ejemplo. Añadió que Osorio debe responder a las autoridades que la investigan.