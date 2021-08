Ante la inminente distribución de comisiones dentro del Congreso, mucha atención está sobre la Comisión de Salud, una de las más importantes en tiempos de pandemia. Fuerza Popular es una de las agrupaciones políticas que buscará dirigir dicho grupo de trabajo y Ernesto Bustamante y Alejandro Aguinaga son sus propuestas para presidirlo.

Así lo hizo saber la parlamentaria fujimorista Tania Ramírez en conversación con el programa Nada está dicho de RPP. “ Tenemos al doctor Ernesto Bustamante, al doctor Alejandro Aguinaga, entre ellos dos se tendría que evaluar. Entre ambos tratarán de dar lo mejor para llevar a cabo la ejecución de esta comisión. Si hablamos de vacunas no existe una garantía que diga esta vacuna te va a cubrir el virus por un año o medio año”, señaló.

Estos nombres propuestos no están exentos de polémica, ya que ambos congresistas tienen cuestionables antecedentes recientes.

Ernesto Bustamante fue uno de los principales portavoces en temas de salud de la candidata Keiko Fujimori en campaña. Durante este periodo de tiempo, y hasta la actualidad, se manifestó repetidamente en contra del proceso de vacunación e incluso calificó como “agua destilada” a la vacuna Sinopharm, la misma que se viene aplicando a miles de peruanos con buenos resultados.

Sus palabras le ganaron advertencias del Colegio de Biólogos, la Embajada China, diversos profesionales de la salud y del expresidente Francisco Sagasti. Incluso, la misma Keiko Fujimori calificó de “desafortunadas” sus declaraciones.

Ya electo congresista, su afán no se ha detenido, ya que el martes 3 de agosto, Bustamante envió un oficio al Gobierno de Pedro Castillo en el que dio argumentos falsos sobre las dosis, como que no cuentan con aprobación sanitaria y que serían diferentes a las del laboratorio Pfizer. Sus intervenciones, entre otras noticias inexactas, han colaborado para que un buen sector de la población haya decidido no vacunarse y permanecer desprotegidos contra las consecuencias fatales de la COVID-19.

Por su parte, Alejandro Aguinaga viene siendo parte de la investigación en el caso esterilizaciones forzadas. Fue viceministro y ministro de Salud en el periodo en que se llevaron a cabo estas intervenciones. Como viceministro, Aguinaga fue la máxima autoridad técnico administrativa del Minsa, intervino en reuniones con directores regionales de Salud y visitó establecimientos de todo el Perú para apoyar la ejecución del denominado Programa de Planificación Familiar.

Además, su nombre, y el de su esposa, aparecen en la lista de vacunados en el caso Vacunagate. Aguinaga justificó su inmunización por participar como consultor en el ensayo clínico, y el de su cónyuge porque “su labor ponía en riesgo a su entorno y se ameritaba la previsión”.

Este jueves se evaluará la formación de la Comisión Permanente, para que en los próximos días se debata la distribución de las demás comisiones.

