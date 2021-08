Aníbal Torres sobre Asamblea Constituyente: “Todavía no se toma una decisión”

Aníbal Torres, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), señaló que hasta el momento el presidente de la República, Pedro Castillo, no toma una decisión sobre elaborar un proyecto de ley para plantear cambios en la vigente Constitución de 1993 a fin de convocar a una Asamblea Constituyente.

En esa misma línea, Torres sostuvo que pese a la intención que pueda tener el Ejecutivo de reformar la carta magna, esta quedaría “en el ámbito” de lo que decida el Congreso de la República.

“Hay trabajos previos al respecto. Todavía, hasta este momento, no se ha tomado la decisión. Esa decisión la toma el presidente de la República (Pedro Castillo). No puedo asegurar si lo va a presentar o no lo va a presentar, pero si lo presenta, el presidente no decide nada sobre si hay o no Asamblea Constituyente. Eso queda en el ámbito del Congreso”, declaró este jueves durante una entrevista en Exitosa.

En otro momento, el ministro de Justicia no descartó que el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley para cambiar la Constitución y poder facilitar la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, reiteró que pese a otorgar esta iniciativa, será el Legislativo quien tome la decisión final.

“Nada impide que, para facilitar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, se presente un proyecto de ley para modificar la Constitución a fin de establecer un mecanismo con esa finalidad. El Congreso podrá aceptar ese mecanismo, como no lo podrá aceptar ”, aseveró.

Por otro lado, Torres anunció que los integrantes del gabinete mostraron su predisposición para reducirse “voluntariamente” el sueldo a la mitad.

En ese sentido, mencionó que esta modificación, como cualquier otra que se realice en el aparato del Estado, debe oficializarse a través de una norma. “Eso vamos a definirlo prontamente y así se dispondrá”, dijo.

