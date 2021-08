Aníbal Torres revela por qué aceptó ser ministro pese a nombramiento de Guido Bellido

El actual ministro de Justicia, Aníbal Torres, reveló las razones que lo llevaron a aceptar el cargo que hoy ostenta, pese a que un día antes lo había rechazado. Destacó que la rectificación del primer ministro, Guido Bellido, en torno a unas declaraciones que propiciaron su investigación por apología al terrorismo fue clave para tomar su decisión.

“Sobre sus declaraciones, me pareció muy mal, pero se ha corregido y ahora ha deslindado totalmente con eso, y sus declaraciones son muy claras . Todos los peruanos tenemos que condenar el terrorismo. Al formar parte de este Gobierno, y ser el primer ministro quien ha cambiado totalmente, por eso he aceptado ser ministro”, manifestó en diálogo con Radio Exitosa.

Torres manifestó que son precisamente esas declaraciones las que lo llevaron, en primera instancia, a no aceptar ser ministro de un gabinete presidido por Guido Bellido. No obstante, su rectificación lo hizo cambiar de opinión.

“En sus declaraciones anteriores, lo he considerado equivocado, es cierto. Yo no acepté ser ministro, pero luego de las rectificaciones he aceptado y creo en estas , y en esa lucha que se tiene que dar contra el terrorismo”, acotó.

En ese sentido, consideró que el diálogo será uno de los principales factores que caracterizará a la gestión del actual gabinete. Sobre ello, criticó el hecho de que algunas agrupaciones políticas se hayan negado a reunirse con el jefe de la PCM.

“La democracia es conversación. Quien se niega a conversar es porque no es demócrata . Primero tienen que conversar para luego determinar si le conviene o no le conviene dar el voto de confianza a este primer gabinete, voto de confianza que por supuesto es facultad exclusiva del Congreso de la República”, sentenció.

