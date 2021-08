Tía María: Guido Bellido descarta viaje a Arequipa, pese a confirmación de congresista

La participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la solución del conflicto por el proyecto minero Tía María es de incertidumbre. Recientemente, el primer ministro Guido Bellido descartó su viaje a la región de Arequipa, donde abordaría este conflicto social en el valle de Tambo (Islay). Horas antes el dirigente de Tambo, Miguel Meza Igme, y el congresista por dicha región, Jaime Quito, habían confirmado la visita del líder del gabinete ministerial.

Bellido señaló, a través de su cuenta de Twitter, que se trata de un “supuesto” viaje que no está agendado. Asimismo, que la PCM no recibió ningún tipo de invitación y que por ello no estará presente. Esta información fue emitida el último martes 3 a las 11.00 p. m.

“Se tiene otros compromisos en agenda el día jueves 05”, refirió el premier.

El último miércoles, el congresista Jaime Quito dio a conocer, a través de cuenta de Facebook, la supuesta llegada del ministro de Energía y Minas, Iván Merino Aguirre. En un primer momento, emitió un comunicado indicando que la visita era para iniciar la cancelación de Tía María. Luego, lo borró y publicó uno nuevo, en el que solo anunciaba la llegada de Bellido y Merino. La supuesta reunión de diálogo se iba a desarrollar en el estadio municipal Benigno Pérez Málaga del distrito de Cocachacra.

Apoyan cancelación

El dirigente Meza Igme señaló a La República que se espera la ratificación del compromiso del presidente Pedro Castillo Terrones de que la compañía minera Southern se retire del valle.

En campaña, el mandatario firmó un acta con el compromiso de la cancelación del proyecto de explotación de cobre. Meza sostuvo que la visita fue una promesa del ministro de Energía y Minas, Iván Merino, con quien sostuvo una audiencia el último martes en la sede ministerial de Lima.

Según Meza, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, fue el nexo para que el dirigente de Tambo fuera escuchado.

El dirigente indicó que buscaban una explicación acerca de las declaraciones del ministro Merino. Este afirmó que en un futuro Tía María se podría ejecutar si obtenía licencia social. Incluso el 1 de agosto, los dirigentes enviaron una carta a Merino para que se rectifique, de lo contrario, pedían que sea retirado del cargo. “En la audiencia, el ministro (Merino) nos contestó que nunca dijo eso a los medios de comunicación”, sostuvo.

De acuerdo a Meza, la comitiva debe ratificarse en la cancelación del proyecto y que se dé inicio a este proceso. Los pobladores también solicitarán que se tomen acciones por la contaminación en las nacientes del río Tambo a raíz de las actividades de la empresa minera Aruntani en la región Moquegua.

El anterior gobierno de Francisco Sagasti declaró en emergencia los distritos afectados Este diario buscó conocer la postura de Southern. Tras comunicarnos con el área de imagen de la minera, señalaron que no se pronunciarán por el momento.